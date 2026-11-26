Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Võ Văn Bá, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và LLVT tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kết luận hội nghị.

Trong 5 năm qua, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân khu 5 và Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng KVPT tỉnh cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng KVPT tỉnh trong giai đoạn mới phải được nâng lên tầm cao mới, phù hợp với địa bàn Quảng Ngãi sau hợp nhất, có địa hình rộng, đa dạng, từ biên giới đất liền đến đặc khu Lý Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, LLVT tiếp tục xây dựng KVPT toàn diện về tiềm lực, lực lượng và thế trận; lấy xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng xã, phường, đặc khu vững mạnh toàn diện làm nền tảng. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển được thẩm định chặt chẽ về quốc phòng, an ninh ngay từ đầu.

Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chú trọng xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành, huấn luyện, diễn tập và tác chiến không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, đơn vị, địa phương và LLVT khẩn trương khắc phục những hạn chế được chỉ ra, quyết tâm xây dựng KVPT tỉnh “cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc”, tạo môi trường hòa bình, ổn định để tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen tặng 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Quân khu 5, Nghị quyết số 10 và Chỉ thị số 07 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng KVPT tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới.