Xây dựng khu vực phía Bắc trở thành một cực phát triển năng động
Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, hệ thống chính trị 8 xã trong công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-khu-vuc-phia-bac-tro-thanh-mot-cuc-phat-trien-nang-dong-246261119192319644.htm