Xây dựng Khu tái định cư số 3 phục vụ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trị giá hơn 105 tỷ đồng
Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định số 5151/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư số 3 phục vụ giải tỏa, thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 105,3 tỷ đồng.
Dự án được triển khai tại phường Hòa Khánh, có diện tích sử dụng đất khoảng 38.131,67m2, trong đó diện tích khu vực xây dựng khoảng 33.915,72m2 và diện tích đất xử lý hạ tầng kỹ thuật khoảng 4.215,95m2. Quy mô đầu tư gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, xử lý nước thải, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cây xanh và các hạng mục liên quan. Trong đó, hệ thống xử lý nước thải có công suất 150m3/ngày đêm; bố trí 2 bãi đỗ xe với tổng diện tích 957,08m2.
Dự án nhằm tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai xây dựng cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm quản lý dự án. Thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2027.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xay-dung-khu-tai-dinh-cu-so-3-phuc-vu-cao-toc-hoa-lien-tuy-loan-tri-gia-hon-105-ty-dong-3358111.html