Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, diện tích 58,42ha, công suất thiết kế 40 xe/giờ, sản lượng dự kiến 150.000 xe/năm, dự kiến cho ra lò chiếc xe đầu tiên vào quý IV-2028.

Phối cảnh Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity.

Nhà máy tập trung lắp ráp các dòng xe công nghệ mới gồm xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Các công đoạn then chốt được đầu tư tự động hóa cao như xưởng sơn vận hành bằng robot, dây chuyền hàn thân xe và lắp ráp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thực hiện nghi thức khởi công Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Dự án nằm cách cảng Liên Chiểu đang xây dựng khoảng 13km và cách cảng Tiên Sa khoảng 27km, tạo thuận lợi cho nhập khẩu linh kiện và xuất khẩu xe thành phẩm.

Cùng với sự tham gia của các đối tác công nghiệp phụ trợ (pin, hệ thống chiếu sáng, khung gầm, nội thất), Tân Thành Đô và các đối tác định hướng thành lập liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại Việt Nam, phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 60%.

Ông Trần Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô cho biết, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời ưu tiên tuyển dụng, đào tạo nhân lực tại Đà Nẵng và miền Trung, phát triển công nghiệp phụ trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, địa phương ưu tiên phát triển công nghiệp cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, hiện đại, bền vững và phát triển Cụm công nghiệp Hòa Liên theo hướng chuyên ngành. Do đó dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô, thu hút đầu tư công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và làm hình mẫu về công nghiệp xanh, sản xuất thông minh.

Phối cảnh bên trong nhà máy lắp ráp ô tô. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, địa phương ưu tiên phát triển công nghiệp cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, hiện đại, bền vững và phát triển Cụm công nghiệp Hòa Liên theo hướng chuyên ngành. Do đó dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô, thu hút đầu tư công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và làm hình mẫu về công nghiệp xanh, sản xuất thông minh.