Xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình
Mỗi tổ dân phố, mỗi gia đình tiếp tục góp sức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phường Hai Bà Trưng diễn ra sáng 14/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-khu-dan-cu-van-minh-nghia-tinh-246261114114912382.htm