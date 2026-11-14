Xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Ngày 13/11/2026, bên lề Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 46 tại Viêng Chăn, CHDCND Lào, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với bà Cyn-Young Park, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Ngân hàng Trung ương các nước Đông Nam Á (SEACEN), cùng các cộng sự nhằm trao đổi về kết quả hợp tác và định hướng tăng cường quan hệ trong thời gian tới.