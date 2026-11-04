Xây dựng khu dân cư hạnh phúc

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Bắc Gianh, chia sẻ: “Ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thách thức lớn nhất là làm sao để nhanh chóng ổn định bộ máy, đồng thời gắn kết cộng đồng dân cư từ các vùng khác nhau về chung một mái nhà. Để làm tốt điều này, chúng tôi đã quán triệt phương châm “lấy người dân làm trung tâm, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động”. Mọi chủ trương, phong trào đều phải xuất phát từ nguyện vọng thiết thực của bà con thì mới đi vào cuộc sống và có sức sống bền lâu”.

Mặt trận phường Bắc Gianh kết hợp linh hoạt tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng các nền tảng số, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Công tác vận động đồng bào tôn giáo được chú trọng thông qua việc thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi chức sắc, chức việc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Từ đó, củng cố khối đoàn kết, vận động đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Cán bộ Mặt trận và khu dân cư thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống gia đình ông Trần Văn Dùng (người bên phải) sau khi được hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh: D.C

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những hoạt động sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Xác định an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Mặt trận phường chủ động kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức thành viên để chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Mặt trận phường đã vận động, trao gần 1.200 suất quà với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Mô hình “Suất cơm miễn phí” được duy trì, mỗi tháng cung cấp từ 120-150 suất ăn cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và lao động yếu thế. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối thêm 6 tổ chức và 1 cá nhân nhận hỗ trợ 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số trẻ được đỡ đầu lên 19 cháu, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 700 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai với tổng số 16 nhà "Đại đoàn kết" và nhà ở cho người có công. Đến nay, 7 căn đã hoàn thành, bàn giao cho các hộ nghèo; 9 căn còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Tổng kinh phí hỗ trợ từ Mặt trận tỉnh, vốn đối ứng của gia đình và các nguồn xã hội hóa đến nay đạt hơn 4 tỉ đồng.

Trong ngôi nhà mới, bà Trần Thị Câu, tổ dân phố (TDP) Quảng Thọ, không giấu được niềm vui. Gia đình vốn có hoàn cảnh khó khăn, nay lại gặp biến cố khi ngôi nhà bị lửa thiêu rụi chỉ trong một đêm. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đảng ủy, UBND phường cùng các tổ chức, đơn vị đã kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ. Trong đó, Mặt trận phường chủ động kết nối, vận động các nguồn xã hội hóa để gia đình bà sớm có nhà mới. Chỉ một tuần sau vụ cháy, ngôi nhà được khởi công và hoàn thành sau 2 tháng. Niềm vui ấy cũng đến với 16 hộ gia đình khác được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà "Đại đoàn kết", có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Câu được lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban MTTQVN phường Bắc Gianh tặng quà tại lễ khánh thành nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh: D.C

Cũng ở TDP Quảng Thọ, gia đình ông Trần Văn Dùng, đã được hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" và hiện đã chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà mới. Những mái nhà được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với chăm lo an sinh, Mặt trận phường Bắc Gianh còn chú trọng xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn thông qua việc phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” được triển khai gắn với những phần việc cụ thể tại từng TDP.

Nhiều mô hình thiết thực được duy trì và nhân rộng như “Ánh sáng an ninh”, “Cán cờ tuýp sắt-Thùng rác xanh”, tuyến đường cờ Tổ quốc, các mô hình bảo vệ môi trường, trồng hoa và cây xanh. Những phần việc cụ thể đã góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Trong hoạt động ở cơ sở, Mặt trận phường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin từ người dân. Mô hình “Mặt trận số-Lắng nghe dân nói” được triển khai tại 9/9 TDP, tạo điều kiện để người dân phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hạ tầng và an sinh xã hội. Mô hình điểm “Tổ dân phố thông minh” tại TDP Minh Lợi với ứng dụng mã QR địa chỉ số nhà cũng góp phần hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, giao nhận hàng hóa và liên lạc hành chính thuận tiện hơn.

Những kết quả đạt được cho thấy vai trò của Mặt trận trong củng cố khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận và huy động sức dân xây dựng cộng đồng. Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN phường Bắc Gianh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò các tổ chức thành viên, nhân rộng những mô hình tự quản hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động Nhân dân, góp phần xây dựng các khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.