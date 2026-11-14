Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn hóa, phát triển

Đến dự với người dân TDP Tân Lập 1 có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; chung vui ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư Hồng Thái có Đại tá Lê Hồng Việt, TUV, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tham quan các sản phẩm do hội viên, đoàn viên, người dân tổ dân phố Tân Lập 1, phường Hương Trà sản xuất

TDP Tân Lập 1, phường Hương Trà có 604 hộ, 2.255 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận TDP Tân Lập 1 phát huy tốt vai trò phối hợp, tập hợp, vận động Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; các chi hội, chi đoàn duy trì hoạt động. Công tác an sinh xã hội, khuyến học, chăm lo gia đình chính sách và người khó khăn được quan tâm. Nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, ổn định.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận TDP Tân Lập 1 phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư với chủ đề: “Xây dựng đoàn kết - lan tỏa văn hóa - quê hương phát triển”. Qua đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; xây dựng đời sống văn hóa, gia đình hạnh phúc; chung tay xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của Nhân dân.

Năm 2027, TDP phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn đạt từ 99% trở lên; các chi hội, chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng mới 1 - 2 mô hình tự quản và vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam thành phố trao tặng quà cho các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chung vui ngày hội cùng người dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân biểu dương và ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ dân phố, các chi hội, chi đoàn và toàn thể bà con Nhân dân TDP Tân Lập 1 về những kết quả hết sức nổi bật đạt được trong năm qua. Đặc biệt, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tổ phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc. Đời sống văn hóa, tinh thần và sự nghiệp giáo dục được chăm lo chu đáo. Nhất là tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 99%. Tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình cộng đồng lan tỏa sâu rộng. Diện mạo đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân mong muốn người dân tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với đảm bảo an sinh xã hội bền vững; xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc Huế và chỉnh trang đô thị văn minh; qua đó góp phần xây dựng TDP Tân Lập 1 ngày càng đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng 20 suất quà cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn và TDP Tân Lập 1 trao tặng 10 suất quà từ các nguồn vận động cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong sáng 14/11, Đại tá Lê Hồng Việt, TUV, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư Hồng Thái, xã A Lưới 3.

Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân xã A Lưới 3 giao lưu văn hóa các dân tộc, gắn kết cộng đồng

Nằm cách trung tâm xã hơn 2 km và giáp biên giới Việt - Lào, khu dân cư Hồng Thái có 294 hộ với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tà Ôi chiếm đa số. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, người dân luôn đồng lòng vượt khó, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh kinh tế phát triển với tổng thu nhập các ngành nghề đạt mức đáng ghi nhận, đời sống văn hóa - xã hội tại đây có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98%; công tác y tế, giáo dục và bảo tồn bản sắc văn hóa được đặc biệt quan tâm. Các hoạt động bảo vệ môi trường qua phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, giữ gìn an ninh trật tự qua mô hình tổ hòa giải và tổ an ninh cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp khu dân cư giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Giới thiệu, quảng bá các sản vật nông nghiệp từ các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế của người dân Hồng Thái, xã A Lưới 3

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lê Hồng Việt ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, Nhân dân khu dân cư Hồng Thái. Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu.

Bước sang năm 2027, cán bộ và Nhân dân khu dân cư Hồng Thái quyết tâm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần cùng xã A Lưới 3 thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa địa phương về đích nông thôn mới.