Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận khu phố 45 đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Khu phố đã vận động hơn 48 triệu đồng chăm lo các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện mô hình “Công viên xanh - sáng - khỏe”.

Khu phố vận động người dân tham gia vệ sinh, trồng bổ sung cây xanh và đóng góp kinh phí trang bị hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại công viên đường Đặng Thế Phong.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 45

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể người dân khu phố 45 đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, thời gian tới, Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận khu phố 45 tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc giai đoạn 2026-2030 theo tiêu chí “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”. Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận khu phố tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng đại biểu trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu phố thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến, đề xuất cấp có thẩm quyền phối hợp giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Đồng chí cũng mong muốn mỗi người dân tiếp tục chủ động đề xuất sáng kiến, đóng góp công sức phù hợp khả năng, tham gia các hoạt động chung và cùng giữ gìn thành quả đã đạt được. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu phố cần tạo điều kiện để những sáng kiến thiết thực được lắng nghe, xem xét và nhân rộng, triển khai, áp dụng tại khu dân cư.

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 10 phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 45 (mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng). Bên cạnh đó, 5 “Gia đình văn hóa tiêu biểu” cùng 10 gương “Người tốt việc tốt” năm 2026 của khu phố 45 cũng được phường Tân Sơn Nhì biểu dương, khen thưởng.

Tại ngày hội, hưởng ứng phát động thi đua năm 2027, các đơn vị đã đăng ký thực hiện nhiều công trình, mô hình gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó có các nội dung như: duy trì mô hình “Công viên xanh - sáng - khỏe”; đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng “Đường cờ Tổ quốc”. Vận động lắp đặt “Điểm chữa cháy công cộng” và ra mắt ít nhất một công trình “Thành phố muôn sắc hoa”...

Đại biểu trao tặng cây xanh đến các đơn vị đăng ký thực hiện công trình thi đua năm 2027