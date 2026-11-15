Xây dựng khu dân cư An Thọ (xã Tây Hồ) đoàn kết, an toàn và nghĩa tình

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng biểu dương những kết quả thôn An Thọ đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống nhân dân.

Đặc biệt, ghi nhận tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của người dân khi 12 hộ tự nguyện hiến 600m² đất, đóng góp hơn 100 ngày công để mở rộng 2 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng trao 10 suất quà động viên hộ khó khăn thôn An Thọ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Tây Hồ tiếp tục đồng hành với cán bộ, người dân thôn An Thọ; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài.

Đồng thời, tiếp tục giữ vững các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan và bảo vệ các công trình đã được đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (giữa) cùng lãnh đạo xã Tây Hồ tham gia ủng hộ quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động tại ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý địa phương chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, kịp thời thông tin và chuẩn bị phương án hỗ trợ người dân khi mưa lũ xảy ra; phát huy vai trò tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên về cơ sở, nắm tình hình, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân, cộng đồng.

Nhiều sản phẩm OCOP của người dân thôn An Thọ được bày bán tại không gian ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thôn An Thọ hiện có 560 hộ với 2.024 nhân khẩu, sinh hoạt tại 7 tổ đoàn kết. Năm 2026, thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/người; hơn 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Các hoạt động tương trợ, chăm lo an sinh xã hội được duy trì; người dân tích cực đóng góp, hỗ trợ các hộ khó khăn và tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, an toàn.

Cùng với việc duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, cây xanh và xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc - xanh, sạch - không ma túy”, năm 2027, thôn đặt mục tiêu vận động hỗ trợ một hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Chính quyền xã Tây Hồ trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho thôn An Thọ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tặng lẵng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng ngày hội và trao 10 suất quà cho 10 hộ dân khó khăn thôn An Thọ.

Xã Tây Hồ công bố và trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho thôn An Thọ; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phát động ủng hộ xóa nhà tạm.