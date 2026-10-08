Xây dựng không gian công nghiệp văn hóa giữa lòng phố cổ Hà Nội

Phối cảnh tổng thể Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân-Bắc Qua tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 8/10, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức khởi công Dự án cải tạo, sửa chữa hai địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà, từng bước hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân-Bắc Qua.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Dự án được triển khai trên tổng diện tích khu đất khoảng 3.862m2, với diện tích xây dựng khoảng 2.317m2, mật độ xây dựng khoảng 60%. Các hạng mục tập trung cải tạo công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các không gian chức năng phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo.

Theo định hướng, Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân-Bắc Qua sẽ phát triển theo mô hình đa chức năng, gồm không gian trưng bày, triển lãm, gallery nghệ thuật, studio sáng tạo, thủ công mỹ nghệ, giới thiệu sản phẩm văn hóa, ẩm thực phố cổ, biểu diễn nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng.

Các không gian được tổ chức theo hướng kết nối, bổ trợ lẫn nhau, tạo môi trường để nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo giao lưu, hợp tác, phát triển sản phẩm văn hóa; đồng thời mở rộng trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tại lễ khởi công, ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết, Đồng Xuân-Bắc Qua là khu vực đặc biệt của phố cổ Hà Nội, không chỉ có truyền thống giao thương lâu đời mà còn hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống đô thị.

Địa phương kỳ vọng dự án không chỉ dừng lại ở việc cải tạo các công trình hiện hữu mà còn hình thành một điểm đến văn hóa, sáng tạo có sức sống thực chất.

Đây sẽ là nơi các giá trị di sản được giới thiệu bằng những hình thức mới; nơi nghệ sỹ, nghệ nhân, doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ có thể gặp gỡ, sáng tạo, phát triển các sản phẩm văn hóa.

Trung tâm cũng được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, dịch vụ có giá trị, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh, gìn giữ một đô thị có bề dày lịch sử không có nghĩa là giữ mọi thứ đứng yên, mà cần tạo điều kiện để những giá trị di sản tiếp tục được bồi đắp, sáng tạo và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai, lãnh đạo phường Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân trong khu vực.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý, khai thác, tổ chức hoạt động của trung tâm; chủ động kết nối các nghệ sỹ, nghệ nhân, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; chuẩn bị chương trình, sản phẩm để sẵn sàng hoạt động khi công trình hoàn thành.

Việc hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân-Bắc Qua được Hà Nội nghiên cứu từ năm 2025. Ngày 10/7/2025, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Ngày 18/5/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm phê duyệt đề án và thành lập trung tâm.

Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ngày 17/7/2026 và phê duyệt dự án ngày 17/8/2026.

Việc khởi công công trình đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội; gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản phố cổ với sáng tạo, du lịch, thương mại và phát triển kinh tế đô thị./.