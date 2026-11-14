Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bắt đầu từ những việc thiết thực hằng ngày như quan tâm đến các gia đình còn khó khăn, giữ gìn vệ sinh đường phố, ứng xử thanh lịch, nghĩa tình và gìn giữ những nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phường Hai Bà Trưng diễn ra sáng 14/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-tu-co-so-246261114190937946.htm