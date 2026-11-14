Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở

Theo Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), tính đến 14 giờ ngày 14/11, toàn bộ hệ thống Quốc lộ và đường cao tốc do Trung ương quản lý đã khôi phục lưu thông an toàn, thông suốt. Trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, cả nước còn 3 vị trí chưa thể thông xe do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở.