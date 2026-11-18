Ngày 18/11, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn tặng quà cho nhân dân khối Tân Xuân. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, ông Huấn nhấn mạnh đại đoàn kết là truyền thống và nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua thử thách, song tinh thần này không thể dừng lại ở sự đồng thuận trên lời nói mà cần cụ thể hóa bằng hành động thiết thực nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Khẳng định nhân dân là trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển, ông lưu ý mọi phong trào cơ sở phải bảo đảm người dân được trực tiếp bàn bạc, giám sát và thụ hưởng thành quả.

Theo ông Đoàn Minh Huấn, cấp ủy và chính quyền cơ sở cần chú trọng các giải pháp phát triển sinh kế, nâng cao năng lực số, xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP. Việc quản lý các khoản đóng góp và khai thác công trình dân sinh phải công khai, minh bạch. Ông cũng lưu ý địa phương cần phát huy vai trò của người cao tuổi thông qua mô hình kinh tế bạc, đồng thời các tổ chức đoàn thể cần bám sát nhu cầu người dân, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Khối Tân Xuân hiện có 587 hộ với 2.850 nhân khẩu. Trong năm 2026, khối đã vận động hơn 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để cải tạo sân chơi rộng 6.000 m², bê tông hóa 280 m đường giao thông, lắp 14 cột đèn LED năng lượng và 60 ghế đá.

Kinh tế địa phương duy trì tăng trưởng với thu nhập bình quân ước đạt 70 triệu đồng/người/năm, có sản phẩm nước mắm truyền thống đạt chuẩn OCOP 3 sao. Toàn khối hiện chỉ còn 2 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo và có 78% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.