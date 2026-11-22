Ngày 22/11/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN

Phường Ea Kao được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ea Kao và phường Ea Tam (thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ), có diện tích hơn 61 km² với hơn 57.000 dân thuộc 26 dân tộc. Năm 2026, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường ghi nhận nhiều kết quả nổi bật:

Kinh tế và ngân sách: Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm đạt 132% kế hoạch tỉnh giao. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái khởi sắc, thu hút hơn 20.400 lượt khách lưu trú.

Cải cách hành chính: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,93% thông qua các mô hình như "Tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính", "Chứng thực chữ ký tận nơi" và diễn đàn "Lắng nghe nhân dân".

Hạ tầng và an sinh xã hội: Cuộc vận động "Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến" ghi nhận 33 hộ tự nguyện hiến hơn 4.000 m² đất cùng tường rào để mở rộng đường sá, chỉnh trang đô thị. Quỹ "Vì người nghèo" phường đã chi hơn 800 triệu đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 căn nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình cho hộ nghèo, gia đình chính sách và con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Đời sống văn hóa tinh thần nâng cao với việc phát triển các buôn du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc; an ninh trật tự được giữ vững.

Biểu dương kết quả của địa phương, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về mọi mặt. Theo ông, muốn vùng đất này phát triển bền vững thì trước hết phải có khối đại đoàn kết vững chắc; muốn giữ vững quốc phòng - an ninh thì phải xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh.

Ông yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Ea Kao xác định xây dựng khối đại đoàn kết là nhiệm vụ thường xuyên, trong đó "đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, đồng thuận trong nhân dân là nền tảng, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp xã hội là sức mạnh". Địa phương cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới thực chất hoạt động Mặt trận, khai thác tiềm năng kinh tế, thực hiện tốt an sinh để không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương đã trao quà cho phường Ea Kao, 50 gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy. Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao 30 phần quà, hỗ trợ 2 căn nhà đại đoàn kết (80 triệu đồng/căn) và tặng quà cho 11 người có uy tín. Một doanh nghiệp cũng tài trợ kinh phí xây 1 căn nhà cho người nghèo.

Cùng ngày, UBND phường Ea Kao đã khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến đất mở đường; ra mắt các đơn vị nhận đỡ đầu 6 hộ nghèo và phân công kết nghĩa giữa các buôn với cơ quan, đơn vị. Các đại biểu cùng người dân địa phương tham gia nhảy sạp truyền thống và dùng bữa cơm đại đoàn kết.