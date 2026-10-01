Xây dựng khoảng 100 tiêu chuẩn quốc gia phục vụ các nhóm công nghệ chiến lược. Ảnh minh họa - Bộ KH&CN

Số hóa 100% quy trình công nhận tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển hệ thống tổ chức kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia (Đề án).

Đề án đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

Đối với tổ chức công nhận quốc gia: Kiện toàn 1 tổ chức công nhận quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17011 và yêu cầu của khu vực và quốc tế. Đồng thời, mở rộng phạm vi công nhận được thừa nhận quốc tế đối với các chương trình mới, ưu tiên trí tuệ nhân tạo, khí nhà kính, xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận, chứng nhận Halal.

Bảo đảm 100% chuyên gia tham gia hoạt động đánh giá được đào tạo, cập nhật kiến thức theo tiêu chuẩn, chuẩn mực và hướng dẫn quốc tế có liên quan.

Áp dụng phương pháp đánh giá, phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động công nhận. Số hóa 100% quy trình công nhận; hoàn thiện cơ sở dữ liệu công nhận và kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp quốc gia:Kiện toàn, nâng cấp tối thiểu 3 tổ chức thử nghiệm, 1 tổ chức chứng nhận và 1 tổ chức giám định hiện có đạt yêu cầu cấp quốc gia, phục vụ chung cho nhiều ngành, lĩnh vực.

Phát triển năng lực thử nghiệm, chứng nhận, giám định đối với các lĩnh vực ưu tiên, công nghệ chiến lược, ngành hàng xuất khẩu chủ lực…

Sản xuất và cung cấp tối thiểu 30 loại mẫu chuẩn được chứng nhận

Đối với tổ chức đo lường cấp quốc gia:Kiện toàn, nâng cấp 1 tổ chức đo lường cấp quốc gia; phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.

Duy trì, phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; mở rộng tối thiểu 50 CMC (khả năng đo lường và hiệu chuẩn) được quốc tế thừa nhận.

Sản xuất và cung cấp tối thiểu 30 loại mẫu chuẩn được chứng nhận; tổ chức tối thiểu 100 chương trình thử nghiệm thành thạo.

Hình thành năng lực thử nghiệm mẫu phương tiện đo theo khuyến nghị OIML; quản lý số 100% dữ liệu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và từng bước áp dụng chứng chỉ điện tử.

Đào tạo, phát triển tối thiểu 300 chuyên gia tiêu chuẩn hóa quốc tế

Đối với tổ chức năng suất quốc gia: Kiện toàn, nâng cấp tổ chức năng suất hiện có đáp ứng yêu cầu tổ chức năng suất quốc gia.

Phát triển, thúc đẩy áp dụng rộng rãi các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ và mô hình năng suất xanh, năng suất số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Hình thành đội ngũ, mạng lưới chuyên gia năng suất, chất lượng có năng lực triển khai mô hình cải tiến gắn với tiêu chuẩn, đo lường, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số.

Phát triển nền tảng tư vấn năng suất trực tuyến và cơ sở dữ liệu năng suất ngành, doanh nghiệp, kết nối với nền tảng và cơ sở dữ liệu dùng chung về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Đối với năng lực tiêu chuẩn hóa quốc gia: Đến năm 2030, tỷ lệ tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt tối thiểu 75%; xây dựng, công bố khoảng 100 tiêu chuẩn quốc gia phục vụ các nhóm công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Kiện toàn hệ thống ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia theo hướng chuyên nghiệp; đào tạo, phát triển tối thiểu 300 chuyên gia tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Số hóa toàn bộ quy trình xây dựng, thẩm định, công bố và phổ biến tiêu chuẩn quốc gia; đến năm 2030, chuyển tối thiểu 50% tiêu chuẩn quốc gia thuộc danh mục ưu tiên sang định dạng tiêu chuẩn thông minh (SMART Standards).