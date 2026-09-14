Xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Kỳ 2: Vươn tầm với các nghị quyết chiến lược

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã luôn bám sát và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng hai con số.

Từ cụ thể hóa nghị quyết…

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, tham mưu triển khai thực hiện, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện trong năm 2026.

Trang trại điện gió Trung Nam. Ảnh: ĐÌNH LÂM

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20-2-2025 để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh. Tỉnh được giao thực hiện 13 chỉ tiêu, 253 nhiệm vụ; đến nay đã hoàn thành 147 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 58,1%.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 được tổ chức với quy mô hoành tráng. Ảnh: GIANG ĐÌNH

Đối với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đến nay, tỉnh đã hoàn thành đúng hạn 4/4 nhiệm vụ có thời hạn, tỷ lệ 100%. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nhằm tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại nước ngoài (các hội nghị xúc tiến du lịch tại Liên bang Nga, Australia, Italia; Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Singapore…); tổ chức đón và làm việc với các đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến Khánh Hòa để khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn như: Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, Lễ hội Mô tô phân khối lớn quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (Superbike Fest 2026), Giải đua xe ô tô thể thao địa hình quốc tế Victory Challenge 2026, chung kết Miss World lần thứ 73…, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Khánh Hòa, nâng cao sức hấp dẫn và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 14-KH/TU ngày 15-8-2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, giao 57 nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương theo tinh thần “6 rõ”; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai 6 nhiệm vụ thực hiện có thời hạn được xác định trong nghị quyết; đến nay đã hoàn thành đúng hạn 5/6 nhiệm vụ có thời hạn, tỷ lệ 83,3%, 1/6 nhiệm vụ đang tiến hành đúng hạn.

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo UBND tỉnh phân công rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương. Hiện nay, tỉnh có 72 dự án được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành với tổng công suất đạt 6.018,992 MW, sản lượng điện hàng năm đạt khoảng 17,950 tỷ kWh/năm. Tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch để phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về phát triển năng lượng, chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển ngành năng lượng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng của cả nước và khu vực và Đề án Trung tâm Công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa; tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 18-5-2026 thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 10 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu cơ bản hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận, đóng góp nguồn thu ngân sách địa phương, bảo đảm cung ứng dịch vụ công do Nhà nước đặt hàng và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn. Riêng Tổng Công ty Khánh Việt năm 2025 xếp vị thứ 170 trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500); Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa nằm trong Top 100 doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng STATE 100 năm 2026.

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Ảnh: ĐÌNH LÂM

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành loạt kế hoạch triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong đó, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng và công nghệ biển có vai trò quan trọng tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là một cực tăng trưởng cao của cả nước theo tinh thần Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

… Đến “nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm có kết quả”

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận định vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm có giải pháp khắc phục như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt kịch bản; năng lực hấp thụ vốn chưa cao; một số dự án trọng điểm triển khai còn chậm; đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là vướng mắc kéo dài, tác động trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, khả năng thu hút đầu tư ngoài ngân sách và làm chậm tiến độ các dự án động lực trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10 đến 11%.

Phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí LÂM ĐÔNG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm có kết quả, Khánh Hòa sẽ hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2026, tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, bám sát cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể với tinh thần “6 rõ” gắn với kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; phát huy vai trò người đứng đầu với tư duy sáng tạo, đột phá, phát hiện các vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

Thi công tuyến đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa. ĐÌNH LÂM

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các loại quy hoạch làm cơ sở triển khai công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, động lực có đóng góp cho tăng trưởng kinh tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Quyết liệt hoàn thành tháo gỡ các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khai thác tối đa công suất các nhà máy điện; thu hút, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đã hoàn thành hạ tầng. Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, quảng bá để kích cầu, thu hút khách du lịch thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ, du lịch.

Đồng thời, chủ động các phương án ứng phó với thiên tai, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất năm 2026 hoặc có phương án điều chỉnh kịp thời. Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án nuôi biển công nghệ cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với nâng chất lượng, thương hiệu sản phẩm OCOP. Triển khai quyết liệt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đào tạo theo kế hoạch, chuẩn bị tốt điều kiện cho năm học 2026 - 2027; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm…