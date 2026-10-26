Xây dựng khách sạn không thuốc lá: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn triển khai
Sáng 26.10, tại Hà Nội, Báo Văn Hóa (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn xây dựng khách sạn không thuốc lá”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia và đại diện các cơ sở lưu trú.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/tu-quy-dinh-phap-luat-den-thuc-tien-trien-khai-279332.html