Xây dựng khách sạn không thuốc lá: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn triển khai

Trên vùng đất sỏi đá, vợ chồng ông bà Phạm Đình Lợi, Nguyễn Thị Hương ở thôn Phú Hưng, xã Hải Lăng đã đầu tư xây dựng mô hình trồng cây ăn quả theo hướng canh tác hữu cơ. Mô hình mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm cho gia đình ông bà và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.