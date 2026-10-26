Xây dựng khách sạn không khói thuốc: Thước đo chất lượng dịch vụ

Sáng 26/10/2026, tại Hà Nội, Báo Văn Hóa phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn xây dựng khách sạn không thuốc lá”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026, thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia y tế và doanh nghiệp du lịch.

Gánh nặng kinh tế và nguy cơ phơi nhiễm tại điểm lưu trú

Trình bày tại hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế) đưa ra những con số cảnh báo về tác động nặng nề của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế.

Đại diện Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại các cơ sở lưu trú và khẳng định không có ngưỡng an toàn đối với khói thuốc.

Mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 103.000 ca tử vong do sử dụng thuốc lá, trong đó gần 18.800 người tử vong vì phơi nhiễm khói thuốc thụ động.

Tổng chi phí y tế và tổn thất kinh tế do thuốc lá gây ra ước tính lên tới 108.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP.

Ngoài ra, nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2021 (IHME) ước tính chi phí ô nhiễm môi trường do thuốc lá tại Việt Nam vào khoảng 99.000 tỷ đồng mỗi năm.

Đáng lưu ý, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán bar và khu vui chơi được xác định là nhóm địa điểm có mức độ phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao nhất. Nhân viên phục vụ tại đây phải tiếp xúc với khói thuốc nhiều giờ mỗi ngày.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoàn toàn không có ngưỡng an toàn đối với việc tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá. Hệ thống quạt thông gió, máy điều hòa hay máy lọc không khí không thể loại bỏ các hạt độc chất siêu mịn. Các hợp chất độc hại bám sâu vào rèm cửa, thảm trải sàn, đệm và vải bọc, tiếp tục phát tán trong không khí sau khi điếu thuốc đã tàn.

Đối với các khách sạn, mùi thuốc lá ám trong phòng ngủ không chỉ đe dọa sức khỏe của du khách và nhân viên dọn phòng mà còn là nguyên nhân có thể dẫn tới các khiếu nại, đánh giá tiêu cực trên các nền tảng đặt phòng.

Ở góc độ vận hành, việc xử lý mùi thuốc phát sinh chi phí lớn; thực tế tại một số cơ sở, thời gian vệ sinh, khử mùi một buồng phòng bị ám khói thuốc có thể kéo dài từ 45 phút lên đến 90 phút, gây gián đoạn tiến độ bàn giao phòng cho lượt khách kế tiếp.

Quy định pháp lý và xu hướng bảo vệ sức khỏe

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, chất lượng lưu trú hiện nay không chỉ đo đếm bằng cơ sở vật chất hay tiện nghi phòng ốc, mà còn thể hiện ở môi trường an toàn và sự tôn trọng sức khỏe khách hàng.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, việc xây dựng mô hình khách sạn không thuốc lá phải được xem như một cấu phần của quy trình quản lý chất lượng dịch vụ: "Một khách sạn không thuốc lá có thể bắt đầu bằng những quy định cụ thể, biển báo rõ ràng, quy trình vận hành chặt chẽ. Nhưng để trở thành giá trị thực sự của dịch vụ, nó cần được xây dựng thành ý thức chung của người quản lý, nhân viên và khách hàng".

Dưới góc độ pháp lý, bà Lê Thị Thu Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở lưu trú phải bám sát Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và các quy định liên quan.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) Lê Thị Thu Oanh đề nghị lấy hiệu quả thực thi thực tế làm thước đo trong xây dựng khách sạn không thuốc lá.

Bà Lê Thị Thu Oanh đề nghị các bên liên quan tập trung vào hiệu quả thực thi thực tế, tránh hình thức hóa; đồng thời nhấn mạnh vai trò, cam kết trực tiếp của người đứng đầu khách sạn trong việc đưa quy định vào vận hành hằng ngày.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia và tập đoàn khách sạn lớn đã chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng này. Điển hình, Ireland áp dụng luật cấm khói thuốc tại nơi làm việc trong nhà từ năm 2004; Tập đoàn Marriott ban hành chính sách khách sạn không khói thuốc trên toàn cầu; Campuchia phối hợp giữa cơ quan du lịch và y tế để cấp chứng nhận cơ sở du lịch không khói thuốc.

Việc thiết lập môi trường lưu trú không khói thuốc đang dần trở thành tiêu chuẩn chung của ngành dịch vụ du lịch, vừa bảo đảm tuân thủ luật định, vừa giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn, tiết kiệm chi phí vận hành và giữ chân phân khúc du khách ưu tiên trải nghiệm an toàn, văn minh.