Theo đó, nhằm triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao, lãnh đạo thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát những nhiệm vụ đã giao nhưng chưa hoàn thành; đồng thời xây dựng kế hoạch, xử lý dứt điểm 31 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành, gồm: 18 nhiệm vụ theo Công văn số 8515/UBND-NC ngày 24/8/2026 của Chủ tịch UBND thành phố; 13 nhiệm vụ trong tháng 8/2026.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ phải có giải pháp để nâng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, chấm dứt các việc quá hạn trong tháng 9/2026. Lãnh đạo thành phố cũng giao các sở, ban, ngành thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình giải quyết nhiệm vụ nhằm phục vụ cho việc đánh giá cán bộ hằng tháng, quý, năm. Đồng thời kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình giải quyết nhiệm vụ và báo cáo kết quả về UBND thành phố.