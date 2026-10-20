Xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy

Bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN

Công văn nhấn mạnh yêu cầu phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời ấn định mốc thời gian hoàn thành phê duyệt phương án xử lý trong tháng 11/2026.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Việc xử lý ban đầu đối với các trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động ổn định. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính cũng như cung cấp các dịch vụ công cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế của Thường trực Thành ủy Cần Thơ, tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị, tiến độ khai thác, sử dụng và xử lý nhà, đất công dôi dư vẫn còn chậm. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ thành phố, gây nguy cơ lãng phí nguồn lực tài sản công.

Để khắc phục triệt để tình trạng trên, Thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; trọng tâm là khẩn trương rà soát lại nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý; tiến hành kiểm kê, lập danh mục đầy đủ các cơ sở nhà, đất hiện có. Trên cơ sở đó, các đơn vị đẩy nhanh việc chuyển đổi công năng, điều chuyển, bố trí sử dụng hoặc tổ chức khai thác tài sản công theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích tổng thể của thành phố Cần Thơ.

Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương tập trung rà soát toàn diện, kiểm kê và thống kê chi tiết toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên toàn địa bàn. Chính quyền thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng cơ sở nhà, đất; xác định rõ phương án khai thác, cơ quan chủ trì thực hiện, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành cũng như trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Phương án xử lý phải được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và phải hoàn thành toàn bộ công tác này trong tháng 11/2026.

Người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi phụ trách. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư Thành ủy về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách. Kết quả thực hiện công tác này sẽ được lượng hóa cụ thể, gắn liền với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và được coi là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân người đứng đầu trong năm 2026.

Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy; đồng thời định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy về tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo kết quả tổng hợp toàn thành phố gửi về Thường trực Thành ủy trước ngày 30/11/2026.