Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Quảng Trị gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành, đơn vị liên quan

Ngày 6/10, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất nội dung xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Quảng Trị (ngày 24 hằng tháng), gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Được biết, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị sẽ diễn ra định kỳ từ ngày 24 hàng tháng để giúp kích cầu phát triển du lịch, tích cực xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch lõi, tạo điểm đến và hình thành các tour tuyến hấp dẫn, nhiều trải nghiệm cho khách du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt chú trọng du lịch khám phá kỳ quan hang động - Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng được Unesco vinh danh.

Dự kiến, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 được tổ chức từ ngày 24 - 30/11/2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan”, trong đó chương trình khai mạc và chương trình nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan” sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2026 tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (xã Phong Nha).

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Tuần lễ khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị từ ngày 25 - 26/11/2026 và bờ Nam di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải từ ngày 27 - 28/11/2026; các hoạt động văn hóa và ẩm thực Quảng Trị hưởng ứng Tuần lễ khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 tại xã Bến Hải, phường Quảng Trị và phường Đồng Hới từ ngày 24 - 30/11/2026; Tuần phim lưu động với chủ đề “Điện ảnh Việt - Tự hào văn hóa, kết nối cộng đồng” tại một số xã miền núi từ ngày 24 - 30/11/2026; Chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới) vào đêm 19/11/2026.

Căn cứ điều kiện thực tế, các xã, phường, đặc khu chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán và đặc điểm của từng địa bàn, gắn tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch vừa có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, vừa tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, đồng thời tạo không gian để người dân, doanh nghiệp và du khách cùng tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đề nghị các doanh nghiệp phát huy vai trò, chủ động đăng ký và tổ chức những hoạt động có tính sáng tạo, tạo điểm nhấn và có khả năng duy trì lâu dài, từng bước hình thành các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng gắn với thương hiệu Quảng Trị; phối hợp với tỉnh nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm quà tặng mang bản sắc riêng, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Quảng Trị đến với du khách trong, ngoài tỉnh.

Yêu cầu các địa phương chủ động lựa chọn những mô hình phù hợp, cách làm sáng tạo, hiệu quả để phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; gắn các hoạt động với đặc trưng văn hóa, phong tục, đời sống cộng đồng và điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng bước đưa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trở thành sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng, tạo sức sống cho các thiết chế văn hóa cơ sở, tăng cường sự gắn kết trong nhân dân và hình thành những sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của từng địa phương.