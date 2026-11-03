Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu về việc xây dựng kế hoạch 5 năm (2026 - 2030) và kế hoạch hằng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Một góc xã Diên Lạc.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch của từng đơn vị, địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ quy định; bảo đảm các yêu cầu về số liệu nền, hiện trạng của từng lĩnh vực tại thời điểm xây dựng kế hoạch, làm cơ sở xác định mục tiêu, chỉ tiêu và nhu cầu nguồn lực. Bên cạnh đó, bảo đảm mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và phân kỳ hằng năm; xác định địa bàn, đối tượng thụ hưởng; danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên cùng phương án huy động, phân bổ nguồn lực.

Các sở, ban, ngành chủ trì tham mưu các nội dung chương trình gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10-11; UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, đề xuất mục tiêu, danh mục dự án và nhu cầu vốn gửi về sở trước ngày 8-11. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, gửi Sở Tài chính tham gia ý kiến về nguồn vốn, khả năng cân đối ngân sách trước ngày 12-11, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-11.

Theo phân công, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu, triển khai các nội dung như: Đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hạ tầng sản xuất; bố trí ổn định dân cư; phát triển nông nghiệp sinh thái, sản phẩm OCOP; đa dạng hóa sinh kế và xây dựng nông thôn mới. Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nội vụ; Xây dựng; Công Thương cùng UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Việc xây dựng kế hoạch cụ thể cho cả giai đoạn và từng năm là cơ sở để xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực và lộ trình thực hiện, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.