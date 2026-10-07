Xây dựng kế hoạch năm 2027 gắn với sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá khái quát tình hình và nêu rõ: Quý III/2026, toàn hệ thống chính trị đã có nhiều cố gắng, tạo chuyển biến tích cực và đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 10,6% năm 2026 vẫn là thách thức lớn. Để đạt mục tiêu này, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo khai thác dư địa ở những lĩnh vực có khả năng đóng góp vào tăng trưởng, tạo tiền đề phát triển cho năm 2027. Đồng chí nhấn mạnh, vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026.

Quý III/2026, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai công việc, cơ bản bảo đảm tiến độ yêu cầu. Kịp thời tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công cụ thể, thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ. Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị được thực hiện đúng kế hoạch và yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Các cơ quan cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng tình với nội dung báo cáo, những kết quả đạt được trong quý III và nhiệm vụ quý IV/2026, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, xác định nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực và những kết quả các cơ quan đạt được trong quý III; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ để quý IV và năm 2026 tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: N.M

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu rà soát toàn bộ công việc, xác định lộ trình hoàn thành các nhiệm vụ còn chậm, không để chuyển sang năm sau. Việc xây dựng kế hoạch năm 2027 phải gắn với sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể, chủ động giải quyết những bất cập đã nhận diện. Đổi mới phương pháp tham mưu theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, rõ quan điểm, căn cứ, thẩm quyền và trách nhiệm.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng chí Lý Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và kết luận của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát và đôn đốc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý sớm các vấn đề phức tạp từ cơ sở, giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu kiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng thời, nâng cao chất lượng thông tin, tổng hợp, thẩm định; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Đồng chí đề nghị các cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu quý IV và cả năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2027.