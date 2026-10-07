Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Với tiềm năng hiện có, phường Hương Trà đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa, góp phần trở thành 1 trong 7 điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam mà thành phố đang hướng đến.

Định vị điểm đến du lịch

Trong không gian phát triển du lịch của mình, phường Hương Trà có khả năng kết nối với các điểm đến đã được định vị trên bản đồ du lịch như: hồ Phú Ninh, biển Tam Thanh, Địa đạo Kỳ Anh… Song, trong nội tại, phường Hương Trà hiện đang có đủ tài nguyên để hình thành một sản phẩm du lịch có bản sắc với làng, vườn, ruộng, sông, di sản, nghề và cộng đồng.

Trong đó, làng Cà Ban ở tổ dân phố Thọ Tân, hiện người dân vẫn gìn giữ được nét yên bình đặc trưng của miền quê với hàng cau xanh mướt, vườn cây ăn quả, nghề làm bánh tráng, trồng rau truyền thống…

Theo thống kê, làng Cà Ban hiện có gần 100 vườn cây ăn quả với diện tích hơn 500m2. Người dân ở đây đã mạnh dạn tham gia mô hình vườn du lịch cộng đồng, đầu tư homestay kết hợp với phục vụ ẩm thực truyền thống, khai thác du lịch đường sông… đã tạo ra nhiều trải nghiệm cho du khách.

Đình làng Hương Trà ngày nay đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi diễn ra các nghi lễ truyền thống, hội họp và gắn kết tình làng nghĩa xóm qua nhiều thế hệ. (Ảnh: HT)

Nằm cách làng Cà Ban khoảng 20 phút di chuyển là làng Hương Trà với Đình Làng, vườn Cừa, con đường hoa sưa. Làng Hương Trà là nơi duy nhất sở hữu quần thể sưa cổ thụ hiếm có với tuổi đời trung bình hơn 100 năm, trong đó có 12 cây ghi nhận có độ tuổi hơn 200 năm. Hiện đã có 9 cây sưa tuổi đời lâu năm nhất tại đây được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận Cây di sản Việt Nam. Hằng năm, lễ hội hoa sưa với nhiều hoạt động thú vị đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia. Riêng lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng năm 2026” đã tạo được lượng khách đáng kể với hơn 40.000 lượt.

Làng Hương Trà sở hữu quần thể 9 cây Giáng Hương Ấn có tuổi đời từ 100 đến 150 năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. (Ảnh: ANH QUÂN)

Chị Hoàng Lệ Thủy, du khách đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, qua theo dõi trên internet thì thấy hoa sưa nở rất đẹp nên lễ hội vừa qua, chị đã cùng bạn bè đến trực tiếp để chiêm ngưỡng. Ngoài không gian mơ mộng với hoa sưa vàng, Hương Trà thật sự rất đẹp với con đường làng, nhất là không gian bên bờ sông.

“Tôi cũng đến với Hương Trà nhiều lần vào từng thời điểm khác nhau trong năm. Tuy nhiên, nơi đây chỉ thật sự nhộn nhịp vào mùa hoa sưa nở. Cây hoa sưa ở đây đều mang vẻ đẹp riêng của từng mùa trong năm. Nếu địa phương biết cách khai thác thì nguồn tài nguyên quý giá này sẽ thật sự được phát huy”, chị Thủy nói.

Sông Tam Kỳ chảy vòng quanh ôm lấy làng Hương Trà. (Ảnh: HT)

Cạnh đó, ở Hương Trà còn có không gian cảnh quan ven sông Tam Kỳ với khả năng liên kết không gian với hướng hồ Phú Ninh và hệ thống văn hóa-lịch sử như: Đình làng Hương Trà, Mộ Giày của Thầy Lánh, nghề rèn Hồng Lư, nghề bánh… Nếu tổ chức, kết nối các tài nguyên này lại với nhau, phường Hương Trà sẽ có một hành trình du lịch bắt đầu tại Làng Hương Trà với không gian đình làng, cây di sản, vườn Cừa. Sau đó, di chuyển đến Cà Ban để trải nghiệm nhà vườn, nông nghiệp. Tiếp đó là hướng đồng ruộng đến hồ Phú Ninh. Đồng thời là tour tham quan bằng đường sông Tam Kỳ. Chính những điều đó sẽ trả lời được cho câu hỏi: Đến Hương Trà tham quan ở đâu, ăn gì và trải nghiệm những gì.

Phấn đấu thành điểm du lịch nổi bật

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Trần Trung Hậu thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù địa phương có tài nguyên nhưng du lịch của Hương Trà hiện vẫn ở giai đoạn hình thành. Một số sản phẩm đã xuất hiện nhưng chưa tạo thành hệ thống hoạt động quanh năm. Lễ hội hoa sưa hằng năm đã tạo được lượng khách đáng kể và địa phương đã có chủ trương tổ chức thường niên nhưng mang tính mùa vụ.

Khu vực vườn Cừa ở làng Hương Trà dần trở thành điểm đến ưa thích của người dân và du khách. (Ảnh: ANH QUÂN)

Không gian vườn Cừa, đình làng, nhất quần thể 9 cây Giáng Hương Ấn là vị trí trung tâm có khả năng kết nối các địa điểm lân cận tạo thành chuỗi liên hoàn. Phường cũng đang tìm hướng để khai thác tối đa nguồn tài nguyên này. Hiện nay đã có lễ hội hoa sưa được tổ chức vào đầu năm. Tuy nhiên, vào mùa thu, mùa đông, nơi này có vẻ đẹp rất riêng và địa phương cũng mong muốn có một sản phẩm tiếp theo tại đây. Có thể gợi mở một lễ hội với tên gọi “Hương Trà-Mùa lá rụng”. Du khách sẽ có trải nghiệm thú vị trong cái se lạnh và đi dưới những hàng cây trụi lá, thưởng thức những món ăn ấm nóng như bánh xèo, bánh cuốn…

Hàng sưa cổ thụ ở làng Hương Trà mùa lá rụng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Địa phương hiện tập trung hoàn thiện Đề án phát triển du lịch phường Hương Trà giai đoạn 2026-2030, với hướng phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa dựa vào cộng đồng, lấy trải nghiệm quy mô nhỏ, di chuyển chậm, cảnh quan nông nghiệp, di sản sống và câu chuyện địa phương làm nền tảng.

Định hướng này không nhằm xây dựng Hương Trà thành một khu du lịch tập trung quy mô lớn mà hình thành một mạng lưới điểm trải nghiệm và tuyến liên kết. Trong đó, xác định 3 dự án động lực làm nền tảng thúc đẩy phát triển du lịch, gồm: Không gian Di sản hoa sưa Hương Trà; Tuyến trải nghiệm xanh sông Tam Kỳ-Cà Ban-Phú Ninh; Trung tâm Trải nghiệm Làng quê Hương Trà; và 7 sáng kiến có tính liên kết, gồm: Làng di sản sống; Mỗi hộ dân - một trải nghiệm; Hộ chiếu du lịch Hương Trà; Bản đồ trải nghiệm thông minh; Kinh tế đêm ven sông có kiểm soát; Mỗi du khách - một hành động xanh; Con đường kể chuyện Hương Trà.

Các sáng kiến hướng đến việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khuyến khích sự tham gia trực tiếp của người dân, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, kết nối điểm đến, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Những địa điểm du lịch tại phường Hương Trà đang dần được người dân và du khách chọn đến. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Đề án với mục tiêu xây dựng định hướng và khung hành động phát triển du lịch phường Hương Trà giai đoạn 2026-2030 theo hướng làng quê-sinh thái-văn hóa, dựa vào cộng đồng, phát huy giá trị cảnh quan, di sản, nhà vườn, nông nghiệp, sông nước, nghề truyền thống và đời sống địa phương. Qua đó, từng bước hình thành hệ thống sản phẩm có khả năng hoạt động quanh năm, tăng mức độ tham gia và hưởng lợi của người dân, tăng cường liên kết với mạng lưới du lịch phía nam thành phố gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, cảnh quan và chất lượng không gian sống”, đồng chí Trần Trung Hậu chia sẻ.

Mùa hoa sưa nở ở làng Hương Trà, phường Hương Trà. (Ảnh: HT)

Tại Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 28/9/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía nam Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, quan điểm của thành phố là lấy đô thị Tam Kỳ-Bàn Thạch-Hương Trà-Quảng Phú làm lõi phát triển du lịch gắn với thương mại,dịch vụ, giáo dục, kinh tế đêm; tăng cường liên kết với Phú Ninh, Tam Xuân, Tam Hải và các địa bàn lân cận để phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa-lịch sử, nghỉ dưỡng biển, gắn với trải nghiệm thực tế và chiều sâu văn hóa.

Phấn đấu đến năm 2030, đưa vào khai thác, đón khách chính thức ít nhất 7 điểm du lịch tại 7 địa bàn trọng điểm gồm các phường: Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú và các xã: Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh. Mỗi địa bàn phấn đấu hình thành ít nhất 1 sản phẩm du lịch đặc trưng, có tính khác biệt và phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (đứng giữa) kiểm tra các địa điểm du lịch tại phường Hương Trà. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các phường, xã hoàn thành việc xây dựng, triển khai hiệu quả các Đề án phát triển du lịch tại địa phương; lập kế hoạch để hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế. Trong đó, phường Hương Trà Tập trung phát triển nhóm sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm; khai thác làng sinh thái Hương Trà-Cà Ban, các điểm du lịch cộng đồng, gắn với trải nghiệm làng quê, farmstay, nông nghiệp, văn hóa bản địa và các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám phá thiên nhiên; phát triển điểm trải nghiệm OCOP, làng nghề và quà tặng du lịch, kết nối với hồ Phú Ninh và các điểm đến phụ cận.