Xây dựng Hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học thành sân chơi thường niên

Phóng viên: Thưa Thiếu tướng Trần Bá Khương, nhìn lại Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026, điều đồng chí ấn tượng là gì?

Thiếu tướng Trần Bá Khương: Tôi cho rằng Hội thao đã thành công rất tốt đẹp ở trong tất cả các khâu, các mặt. Từ công tác chuẩn bị, công tác điều hành, tổ chức và đặc biệt là chất lượng của các vận động viên, các đoàn tham dự. Qua trao đổi với đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chúng tôi được biết, phía Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá cao công tác tổ chức, chuyên môn của Hội thao. Chất lượng chuyên môn có thể tiếp cận và tương đương với một số đoàn, đội thể thao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sắp tới.

Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn – Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Ủy viên Thường trực Ban tổ chức Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Ảnh: VIỆT TRUNG

Phóng viên: Để tổ chức Hội thao có quy mô lớn đòi hỏi nỗ lực rất lớn của Ban tổ chức, đồng chí đánh giá thế nào về điều này?

Thiếu tướng Trần Bá Khương: Đầu tiên cần khẳng định, Ban tổ chức đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức. Để đem đến Hội thao có chất lượng cao thì vai trò của hội thao cấp cơ sở vô cùng quan trọng. Và chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng vận động viên, đặc biệt là có những nội dung 100% vận động viên thi đấu trên sân là học viên. Tiêu biểu trong số đó có thể kể tới đội bóng chuyền nam của Trường Sĩ quan Chính trị.

Phóng viên: Theo đồng chí, Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 có ý nghĩa và vai trò như thế nào đối với công tác huấn luyện thể lực bộ đội trong các học viện, trường sĩ quan, trường đại học và các đơn vị trong toàn quân?

Thiếu tướng Trần Bá Khương: Không chỉ riêng tôi mà các đồng chí trong Ban tổ chức cũng như các đồng chí chỉ huy các đoàn đều có cảm nhận chung là Hội thao mang lại khí thế rất vui tươi, phấn khởi. Tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được lan tỏa xuyên suốt từ những ngày đầu khởi tranh đến hôm bế mạc Hội thao. Qua Hội thao, các đơn vị sẽ học tập được rất nhiều kinh nghiệm về công tác tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý chỉ huy điều hành, để thông báo nhanh nhất kết quả. Hội thao diễn ra 422 trận đấu trong 10 ngày, mang lại khối lượng công việc khổng lồ cho các thành viên Ban tổ chức. Nhưng chỉ cần 5 phút sau khi trận đấu kết thúc, Ban tổ chức đã thông báo kết quả tới các đơn vị, tiến hành trao thưởng các môn. Thậm chí có những môn như bơi ứng dụng, vượt vật cản, chạy 3.000m và vũ trang 3.000m, chiến sĩ khỏe, kết quả thi đấu của từng vận động viên được thông báo công khai gần như ngay lập tức. Điều đó góp phần khích lệ tinh thần quyết tâm thi đấu của vận động viên; cũng như khẳng định tính minh bạch của Hội thao.

Các trận đấu bóng đá tại Hội thao có tính cạnh tranh cao. Ảnh: VIỆT TRUNG

Phóng viên: Từ Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026, Ban tổ chức đã rút ra những kinh nghiệm gì và định hướng sắp tới để duy trì sự kiện này như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Bá Khương: Có lẽ Hội thao này để lại rất nhiều những bài học kinh nghiệm cho Ban tổ chức và các đơn vị. Đây là lần đầu tiên có một sân chơi thể thao dành riêng cho học viên các học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong toàn quân. Với trách nhiệm của cơ quan tham mưu, Cục Quân huấn - Nhà trường sẽ đề xuất với thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đưa Hội thao trở thành sân chơi thường niên. Hội thao đã thực sự trở thành ngày hội để các học viên trong toàn quân có dịp thể hiện tài năng thể thao, tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi để nâng cao toàn diện về mặt huấn luyện và rèn luyện thể chất cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!