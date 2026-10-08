Xây dựng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát triển ngày càng vững mạnh

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng bức trướng của thành phố Hà Nội chúc mừng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. (Ảnh: THÁI QUANG)

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 Kiều Thanh Hùng cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh báo chí Thủ đô có nhiều thay đổi lớn về tổ chức, mô hình hoạt động và phương thức làm báo. Thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, hệ thống báo chí Thủ đô từng bước được tinh gọn.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: THÁI QUANG)

Nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ đổi mới từng phần sang đổi mới toàn diện. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô tinh gọn, vững vàng về chính trị, giỏi nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng. Các cơ quan báo chí Hà Nội được định hướng trở thành những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, đa nền tảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thích ứng với môi trường truyền thông mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức của Hội và các chi hội trực thuộc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp sau quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; quan tâm nhiều hơn đến hội viên là phóng viên trẻ, nhà báo trẻ; tạo điều kiện để thế hệ trẻ được rèn luyện, đi thực tế, trao đổi nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới và kế thừa truyền thống tốt đẹp của báo chí Thủ đô.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THÁI QUANG)

Trước những yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Chỉ thị 34 của Thành ủy Hà Nội, nhất là Chỉ thị 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên môi trường mạng và các nền tảng số.

Hội Nhà báo Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí; tập trung đào tạo kỹ năng số, báo chí dữ liệu, đa nền tảng, đạo đức AI, bản quyền và an toàn dữ liệu cho hội viên; không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, chú trọng đào tạo thế hệ trẻ kế cận; đẩy mạnh phong trào sáng tạo tác phẩm chất lượng cao; phấn đấu mỗi năm có ít nhất từ 3 đến 5 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia; tổ chức tốt các giải báo chí của thành phố, trên cơ sở rà soát, thống nhất đầu mối theo quy định mới…

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa 8 nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 đồng chí, trong đó ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội.