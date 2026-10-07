Xây dựng Hội Luật gia Việt Nam thành 'điểm kết nối pháp lý gần dân nhất'

Sáng 7-10, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, cơ quan Trung ương và 219 đại biểu chính thức, đại diện hơn 100.000 hội viên cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV với sự tham dự của 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam trong cả nước. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những kết quả Hội Luật gia Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành khóa mới và các cấp Hội phát huy tối đa trí tuệ của hội viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm pháp luật; trở thành địa chỉ tin cậy về chuyên môn pháp lý, đóng góp ngày càng rõ nét vào xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hội cần tiếp tục bám sát Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chủ động tham gia từ sớm, kịp thời đề xuất xây dựng chính sách, đồng thời quan tâm hơn đến công tác thực thi pháp luật.

Thông qua tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp, các cấp Hội cần xác định chính xác những điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, quy định thiếu khả thi để kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, hoạt động của Hội cần hướng mạnh về cơ sở, phấn đấu trở thành “điểm kết nối pháp lý gần dân nhất”; luôn sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, cung cấp thông tin ban đầu, hướng dẫn đúng địa chỉ, tham gia hòa giải và kịp thời phản ánh bất cập tới cơ quan có thẩm quyền.

Hội cần khẩn trương xây dựng mạng lưới chuyên gia theo từng lĩnh vực pháp luật; chú trọng thu hút luật gia trẻ, chuyên gia, nhà khoa học và luật gia là người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, Ban Chấp hành khóa mới cùng đội ngũ cán bộ, hội viên sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, Hội đóng góp xứng đáng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc làm Chủ tịch Hội khóa XV Trong chương trình đại hội, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV đã bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành bầu ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức Chủ tịch Hội và 6 Phó Chủ tịch.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XV phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội xây dựng các cơ quan lãnh đạo Hội thật sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, làm việc hiệu quả, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung, xứng đáng với kỳ vọng của đại hội và toàn thể cán bộ, hội viên.