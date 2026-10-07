Xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả

Tham dự Đại hội có ông Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, UBKT Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, các Ban tham mưu, giúp việc của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100 nghìn hội viên Hội Luật gia Việt Nam trong cả nước tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu tại mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, hơn 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ luật gia Việt Nam đã gắn bó với vận mệnh của dân tộc. Từ đấu tranh pháp lý bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước đến tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, Hội luôn tìm thấy sứ mệnh và sức mạnh của mình trong sự nghiệp chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Thời gian qua, Hội đã tích cực tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, xây dựng hàng chục văn bản luật và nhiều văn bản dưới luật, các đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Trung ương; tiếp tục phát huy thế mạnh trong phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở.

Trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với khát vọng phát triển mạnh mẽ, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị các cấp Hội cần tự đổi mới để thích nghi, tổ chức tốt hơn, phát huy tối đa nguồn lực, nhất là hơn 100.000 hội viên, tạo điều kiện để hội viên thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động tìm đến những vấn đề mà đất nước, người dân và doanh nghiệp cần giải quyết. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, kể cả các nhiệm vụ khó, yêu cầu cao với sản phẩm cụ thể, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy truyền thống, trí tuệ, kinh nghiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ hội viên; hoạt động có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao. Vị thế, uy tín của Hội tiếp tục được khẳng định, nhất là trong tham gia xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị ngay sau Đại hội, Hội Luật gia Việt Nam chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp vào hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển, bảo vệ quyền con người và phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hội cần bám sát Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chủ động tham gia từ sớm, từ khâu nhận diện vấn đề để đề xuất xây dựng chính sách; đồng thời chú trọng hơn đến thực thi pháp luật.

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp, các cấp Hội cần xác định những điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, quy định thiếu khả thi để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam cần hướng mạnh về cơ sở. Công tác giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cần được tăng cường, hướng tới phòng ngừa vi phạm, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở.

Mỗi hội viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, tôn trọng sự thật khách quan, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cần trở thành công cụ phục vụ đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Hội cần từng bước xây dựng dữ liệu, nền tảng dùng chung, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm vào công tác Hội, đồng thời đa dạng hóa các nguồn lực hợp pháp, bảo đảm quản lý công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, với truyền thống hơn 71 năm hình thành và phát triển, tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển", cùng Ban Chấp hành khóa XV và đội ngũ cán bộ, hội viên giàu bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, Hội Luật gia Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân: Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Quyền, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế (Hội Luật gia Việt Nam).

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa XV gồm 58 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 18 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong các Phó Chủ tịch, VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.