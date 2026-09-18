Xây dựng Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng vững mạnh toàn diện

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh (thứ 2, từ trái sang) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: HIẾU NGÂN

Dự đại hội có Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố chú trọng công tác tổ chức, kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền; phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thông qua các phong trào thi đua, các cấp hội vận động xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” hơn 6,4 tỷ đồng; vận động xây dựng, sửa chữa 171 nhà cho hội viên với kinh phí hơn 6,6 tỷ đồng; trao hơn 20 tỷ đồng sổ tiết kiệm và tiền hỗ trợ hội viên khó khăn…

Toàn thành phố có 11 tổ chức hội, 17 hội viên làm kinh tế giỏi với nhiều mô hình tiêu biểu. Bên cạnh đó, gần 900 hội viên tham gia các chức danh lãnh đạo chi bộ, thôn, tổ dân phố, Mặt trận, đoàn thể tại địa phương.

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam (thứ 3, từ phải sang) tặng bức trướng cho Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HIẾU NGÂN

Cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong tích cực phối hợp trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia các phong trào, hoạt động xã hội.

Nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, giấy khen cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Với sự thống nhất cao, đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, 7 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cùng các nhóm giải pháp nhằm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

Đoàn kết, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đẩy mạnh phong trào nghĩa tình đồng đội. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: HIẾU NGÂN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 25 người, Ban Thường vụ 7 người và Ban Kiểm tra 5 người.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026 - 2031.