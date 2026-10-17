Xây dựng Hội An trở thành điểm đến du lịch chất lượng, xanh, sáng tạo và bền vững

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bên phải) và Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu là đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Hội thảo tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An; nhận diện những cơ hội, thách thức và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển du lịch trong bối cảnh mới.

Một góc phố cổ Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, Hội An từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, sinh thái, làng nghề và đời sống cộng đồng. Các hoạt động lễ hội, nghệ thuật truyền thống, du lịch xanh và du lịch trải nghiệm được quan tâm phát triển, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Tuy nhiên, trước những thay đổi về nhu cầu, thị hiếu du khách cùng sự phát triển của khoa học, công nghệ và xu hướng du lịch bền vững, Hội An cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, khai thác hiệu quả các giá trị di sản, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tham luận, đưa ra các đề xuất để phát triển du lịch Hội An trong giai đoạn mới. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại hội thảo, đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để phát triển kinh tế di sản mà không đánh đổi tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản; ứng dụng chuyển đổi số, tiếp tục đổi mới quản lý vé tham quan và cơ chế tái đầu tư cho bảo tồn; nâng cao năng lực quản trị sức chứa điểm đến để phòng ngừa quá tải; tái cấu trúc không gian và đổi mới sản phẩm.

Cạnh đó, đại biểu nêu giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu; hoàn thiện thể chế, mô hình phối hợp quản lý và quan trọng hơn là tổ chức lại hành trình không gian du lịch để gia tăng dòng giá trị kinh tế giữ lại cho Hội An trong không gian Đà Nẵng mới.

Du khách trải nghiệm tại rừng dừa Cẩm Thanh. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thông qua hội thảo, các ý kiến, sáng kiến và khuyến nghị của chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ là cơ sở tham khảo để thành phố tiếp tục hoàn thiện định hướng, quy hoạch và chính sách phát triển du lịch Hội An trong giai đoạn mới.

Từ năm 2012 đến tháng 7/2026, Khu phố cổ Hội An ghi nhận 19.200.000 lượt khách mua vé tham quan, doanh thu trên 2.000 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, du lịch Hội An được ghi nhận trên 85 danh hiệu và bình chọn cho Hội An, nhiều lần được xếp vào nhóm những điểm đến được yêu thích nhất, hấp dẫn nhất của châu Á và thế giới.