Xây dựng học viện, nhà trường quân đội thông minh, hiện đại

Trung tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân, Khối trưởng Khối thi đua số 6 chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân, Khối trưởng Khối thi đua số 6 chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cùng lãnh đạo, chỉ huy và đại diện cơ quan chính trị của 9 học viện, nhà trường thuộc Khối.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Danh Khải đánh giá các đơn vị đã cụ thể hóa chỉ tiêu thi đua, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Trung tướng Trần Danh Khải đề nghị năm 2027, các học viện, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, bám sát nhiệm vụ từng đơn vị, tập trung khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Khối thi đua số 6 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy; phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, thông minh, hiện đại.

Trung tướng Lê Văn Hải, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, các đơn vị đã triển khai phong trào thi đua sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các học viện, nhà trường chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Công tác huấn luyện, thực hành, luyện tập, diễn tập được tổ chức sát thực tế, gắn chất lượng đào tạo với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục phát triển, nhiều công trình, đề tài, sáng kiến được triển khai đúng tiến độ, có tính ứng dụng thực tiễn. Đáng chú ý, nhiều đề tài, sáng kiến của các đơn vị đạt giải tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26 năm 2026.

Khối thi đua 6 Bộ Quốc phòng tổng kết tại Học viện Lục Quân phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Các học viện, nhà trường cũng tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như “5 nhất trong diễn tập”, “Bài giảng điện tử” của Học viện Lục quân; “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất” của Học viện Quốc phòng; “Giờ giảng hay, bài giảng tốt” của Học viện Chính trị; “Đức sáng, y giỏi” của Học viện Quân y. Các đơn vị đồng thời chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và chăm lo đời sống bộ đội.

Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 5 học viện, nhà trường gồm Học viện Lục quân, Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Sĩ quan Chính trị được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Hàng trăm lượt tập thể và hàng nghìn lượt cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng.

Khối trưởng Khối thi đua số 6 năm 2026 bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 6 năm 2027 tại cuộc tổng kết.

Hội nghị thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Lục quân và Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 8 học viện, nhà trường trong Khối; đồng thời bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng, Khối phó năm 2027…