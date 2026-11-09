Xây dựng học đường không khói thuốc

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên quan tâm tuyên truyền tác hại của thuốc lá cho học sinh, sinh viên.

Nhận thức rõ mối nguy hại từ thuốc lá, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc chủ động vào cuộc để phòng, chống. Khâu truyền thông giáo dục được xem là giải pháp cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình sư phạm xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Theo đó, nhà trường đã xây dựng và ban hành hệ thống nội quy, quy định, nghiêm cấm tuyệt đối hành vi hút thuốc trong khuôn viên giảng đường, lớp học, ký túc xá... Đồng thời, lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho HSSV.

Cùng với đó, nhà trường chú trọng tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan với hệ thống băng rôn, khẩu hiệu; biển cấm hút thuốc được treo ở lớp học, nhà xưởng thực hành, khu ký túc xá. Qua đó giúp HSSV nhận diện rõ và thay đổi tích cực trong hành động bảo vệ không gian sống. Nhà trường cũng thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, giám sát HSSV tại nơi cư trú; tổ chức cho HSSV ký cam kết không hút thuốc lá...

Em Nguyễn Đức Nam - học sinh lớp 11B14 chia sẻ: Nhờ các hoạt động truyền thông của nhà trường, chúng em hiểu rõ hơn tác hại do khói thuốc gây ra đối với sức khỏe và tương lai của chính mình. Không chỉ thực hiện ký cam kết, em và các bạn trong lớp nhắc nhở nhau tránh xa khói thuốc, không hút thuốc và mong muốn trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh đến gia đình và xã hội.

Thầy Tạ Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá không chỉ bảo vệ sức khỏe cán bộ, giáo viên, HSSV, mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường xác định đây là việc làm lâu dài, cần sự vào cuộc trách nhiệm, nêu gương của các thầy, cô giáo và sự tự giác của HSSV để tạo ra không gian xanh, sạch, an toàn đúng nghĩa.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, siết chặt các nội quy, quy định, hình thức kỷ luật đối với việc hút thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của HSSV, cán bộ giáo viên nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích, định hướng lối sống năng động, lành mạnh cho HSSV, giúp các em chủ động tránh xa thuốc lá và các tệ nạn xã hội khác.