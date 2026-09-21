Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý chất ma túy, tiền chất sử dụng trong thiết bị y tế

Chiều 21/9, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo, nhóm giúp việc về việc triển khai xây dựng dự thảo Thông tư Danh mục và quản lý nhà nước về các chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Xây dựng danh mục thống nhất, minh bạch

Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi cơ chế quản lý nhà nước vừa đảm bảo chặt chẽ, phòng ngừa rò rỉ, lạm dụng ma túy và tiền chất, vừa tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và cung ứng thiết bị y tế.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 28/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất ghi rõ: "Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục và quản lý nhà nước về các chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực y tế", Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2873/QĐ-BYT ngày 10/9/2026 về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư.

Dự thảo Thông tư có 6 Điều, bao gồm: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Danh mục các chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế; Quản lý nhà nước về các chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế; Hiệu lực thi hành; Tổ chức thực hiện.

Phụ lục 1: Danh mục các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, sản xuất lĩnh vực thiết bị y tế; Phụ lục 2: Danh mục các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, sản xuất lĩnh vực thiết bị y tế.

Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế Nguyễn Minh Lợi phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận dự thảo và đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh hơn cho Thông tư: Những hướng dẫn trong dự thảo Thông tư đảm bảo thống nhất với quy định của Nghị định 28/2026/NĐ-CP; Làm rõ hơn khái niệm một số thuật ngữ sử dụng trong dự thảo Thông tư; Kiểm đếm chi tiết, đầy đủ cho danh mục trong Phụ lục;

Các đại biểu cũng cho rằng cần có giải pháp cụ thể hơn tiếp cận theo hướng toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan đến chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế; Xác định rõ phương thức quản lý nhà nước về chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế;

Hướng dẫn điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, biện pháp quản lý, chế độ báo cáo, hệ thống theo dõi thuộc phạm quản lý nhà nước về danh mục chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Cùng đó xem xét lại tiêu đề Thông tư theo dự thảo đang đề xuất nhằm phù hợp hơn với nội dung phạm vi điều chỉnh, nội hàm của Thông tư; Xác định rõ khái niệm về chất chuẩn, chất kiểm chuẩn ở nội dung đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Quản lý xuyên suốt chuỗi cung ứng, nhưng không thêm rào cản

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyến phân tích, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định Danh mục chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế là cần thiết nhằm cụ thể hóa và thống nhất việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát chất ma túy, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng và bảo trì thiết bị y tế có thể liên quan đến một số chất ma túy, tiền chất được sử dụng cho mục đích chuyên môn, kỹ thuật hợp pháp.

Do đó, việc xác định rõ các chất thuộc phạm vi quản lý là yêu cầu cần thiết để vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa nguy cơ thất thoát, lạm dụng, sử dụng sai mục đích, vừa không gây cản trở đối với hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và cung ứng thiết bị y tế.

Cùng đó, việc ban hành danh mục bằng văn bản quy phạm pháp luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch và có khả năng dự đoán cho các chủ thể chịu sự quản lý.

Thông tư khi được ban hành cũng là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thống nhất công tác quản lý, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành trong kiểm soát chất ma túy, tiền chất. Việc quy định Danh mục cụ thể còn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chủ động rà soát hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng, xác định đầy đủ nghĩa vụ pháp lý và thực hiện đúng quy định.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại biểu tại cuộc họp, tiếp thu, giải trình và biên tập chỉnh sửa, tiếp tục soạn thảo Công văn xin ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành trung ương, địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Về cấu phần, giữ nguyên 6 Điều theo dự thảo, nhưng Thứ trưởng yêu cầu cần viết rõ, giải thích cụ thể trong nội dung phạm vi, điều chỉnh về nội hàm của quản lý nhà nước danh mục thiết bị y tế; Dự thảo tiếp cận theo đúng quy định của Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 28/2026/NĐ-CP với 2 nội dung trọng tâm: Danh mục về ma túy, tiền chất và đảm bảo quy định quản lý nhà nước, không để hình thành giấy phép con hoặc kẽ hở pháp lý cho sai phạm...

Trong phần tổ chức thực hiện, đơn vị đầu mối nghiên cứu soạn thảo rõ nhiệm vụ tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, có dẫn chiếu chi tiết, minh bạch, khoa học và quy định chế độ báo cáo.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành Thông tư quy định Danh mục chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế là cần thiết, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao tính minh bạch, thống nhất và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở y tế có liên quan.