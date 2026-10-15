Xây dựng Hòa Bình chậm đóng hơn 63 tỷ đồng BHXH, hàng loạt doanh nghiệp địa ốc cũng góp mặt

Theo danh sách do Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia thuộc BHXH TP.HCM công bố, số liệu chậm đóng được thống kê đến hết ngày 30/09/2026, đồng thời cập nhật các ủy nhiệm chi đến hết ngày 08/10/2026. Danh sách gồm 100 đơn vị có số tiền chậm đóng lớn và thời gian chậm đóng từ 6 tháng trở lên.

Đứng đầu danh sách là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC), có địa chỉ tại 235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Theo số liệu công bố, doanh nghiệp chậm đóng hơn 63,75 tỷ đồng BHXH, liên quan đến 1.170 lao động, với thời gian chậm đóng 23 tháng.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) đứng đầu danh sách nợ BHXH tại TP.HCM với hơn 63,75 tỷ đồng.

Xếp thứ hai là Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, với khoản chậm đóng hơn 42,71 tỷ đồng. Doanh nghiệp có 25 lao động trong danh sách và thời gian chậm đóng lên tới 102 tháng.

Bên cạnh số tiền chậm đóng lớn, thời gian kéo dài nhiều năm cũng là điểm đáng chú ý trong danh sách. Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp ghi nhận khoản chậm đóng hơn 13,5 tỷ đồng, với thời gian lên tới 127 tháng. Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Thanh Tiên chậm đóng hơn 4,66 tỷ đồng trong 126 tháng, còn Công ty TNHH Việt Nam Phát ghi nhận hơn 5,8 tỷ đồng với thời gian chậm đóng 107 tháng.

Trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, nhiều doanh nghiệp cũng xuất hiện trong danh sách. Công ty CP Dịch vụ Quản lý CTM có số tiền chậm đóng hơn 13,35 tỷ đồng, trong khi Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) ghi nhận hơn 7,57 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp địa ốc khác gồm Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings, với khoản chậm đóng hơn 7,09 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương, gần 4,34 tỷ đồng; và Công ty CP Dịch vụ Công viên giải trí Novadreams, gần 3,6 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc Gia (mã chứng khoán: NRC) cũng có tên trong danh sách, với số tiền chậm đóng hơn 3,4 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty CP DKRA Vega ghi nhận khoản chậm đóng hơn 3,37 tỷ đồng, tương ứng thời gian 21 tháng.

Ngoài nhóm bất động sản và xây dựng, các doanh nghiệp dịch vụ cũng ghi nhận số tiền chậm đóng đáng kể. Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình và Yoga California có khoản chậm đóng hơn 9 tỷ đồng, liên quan đến 416 lao động, với thời gian 7 tháng.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển dịch vụ Citigym chậm đóng hơn 8,17 tỷ đồng. Theo danh sách, doanh nghiệp có 246 lao động và thời gian chậm đóng là 8 tháng.

Trong lĩnh vực giải trí, Công ty CP Giải trí số Điền Quân Network ghi nhận khoản chậm đóng gần 3,46 tỷ đồng, với thời gian 12 tháng.

Danh sách được công bố phản ánh tình trạng chậm đóng BHXH của các đơn vị tại thời điểm thống kê. Các số liệu này chưa cho biết nguyên nhân cụ thể của từng trường hợp hoặc tình hình khắc phục sau thời điểm chốt dữ liệu.