Xây dựng hồ sơ 'Ca Huế' trình UNESCO ghi danh

Kế hoạch nhằm tổ chức xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Ca Huế” bảo đảm đầy đủ nội dung, thành phần và yêu cầu theo quy định, hướng dẫn của UNESCO và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, đệ trình UNESCO.

Qua đó, làm rõ các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, xã hội và những đặc trưng của di sản “Ca Huế”; góp phần bảo vệ, trao truyền và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng chủ thể trong việc bảo vệ, thực hành, trao truyền và phát huy giá trị di sản; tăng cường quảng bá giá trị của Ca Huế trong nước và quốc tế.

UBND Thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch Xây dựng bộ hồ sơ khoa học di sản “Ca Huế” đệ trình UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Vietnamtourist

Ca Huế là một di sản âm nhạc cổ truyền đặc sắc của Cố đô, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015. Nét đặc sắc của Ca Huế được thể hiện ở sự giao hòa giữa âm nhạc cung đình và dân gian, hệ thống điệu thức và bài bản phong phú.

Các giai điệu sử dụng dàn nhạc với những nhạc cụ đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn nguyệt, đàn bầu. Các giai điệu được sáng tạo dựa trên cao độ, luyến láy và các dấu thanh đặc thù của tiếng nói vùng Bình Trị Thiên - xứ Huế.

Những năm qua, Ca Huế đã đóng góp tích cực cho hoạt động văn hóa du lịch và quảng bá di sản văn hóa Huế ra thế giới. Đồng thời, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân xứ Huế, du khách trong nước và quốc tế.

Dựa trên những giá trị đặc sắc, hồ sơ khoa học được xây dựng tập trung vào lý lịch khoa học của di sản; Hồ sơ, báo cáo kết quả kiểm kê di sản; Kế hoạch/chương trình hành động về bảo vệ và phát huy giá trị di sản; Tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim, video về di sản; Tài liệu thể hiện sự tham gia, đồng thuận của cộng đồng; Các văn bản, tư liệu chứng minh tình trạng pháp lý và quá trình bảo vệ di sản; Các tài liệu khoa học, kỷ yếu hội thảo và tài liệu có liên quan khác.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ chủ yếu sẽ được triển khai gồm: Tổ chức khảo sát, điền dã và tọa đàm với cộng đồng; Tổ chức kiểm kê di sản và thu thập ý kiến, cam kết của cộng đồng; Tổ chức trình diễn, thu thanh, quay phim, chụp ảnh và xây dựng tư liệu; Tổ chức Hội thảo khoa học trong nước; Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế; Xây dựng lý lịch khoa học và hoàn thiện các sản phẩm của hồ sơ...

Việc xây dựng hồ sơ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, Công ước 2003 và các quy định, hướng dẫn có liên quan của UNESCO; bảo đảm tính khoa học, khách quan, chính xác, thống nhất và khả năng kiểm chứng của các thông tin, tư liệu trong hồ sơ.