Xây dựng hồ điều hòa phía tây Nha Trang: Kết hợp chống ngập, tạo không gian xanh cho đô thị

UBND tỉnh vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập, hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thị, đồng thời tạo thêm không gian xanh, phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân.

Hoàn thiện hệ thống thoát nước, tạo không gian xanh

Nhằm từng bước giải quyết tình trạng ngập khu vực phía tây Nha Trang, UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang. Dự án do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 584,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 - 2027. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống thoát nước, giảm nguy cơ ngập trong mùa mưa lũ, đồng thời hình thành không gian công cộng xanh phục vụ người dân.

Khu vực triển khai Dự án hồ điều hòa (cạnh Khu du lịch I-Resort Nha Trang).

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 13,78ha, trong đó hồ điều hòa rộng 10,28ha; kênh dẫn nước vào hồ khoảng 1,51ha và kênh thoát nước ra sông Cái khoảng 1,24ha. Các hạng mục chính gồm: Hồ điều hòa kết hợp đường đi bộ, cây xanh; kênh dẫn nước dọc đường sắt về hồ và kênh thoát nước từ hồ ra sông Cái. Hệ thống được thiết kế theo hướng kết nối đồng bộ, đưa nước từ khu vực dọc đường sắt về hồ để điều tiết trước khi tiêu thoát ra sông Cái, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới thoát nước đô thị khi xảy ra mưa lớn. Dự án còn đầu tư hệ thống cống dẫn nước từ trạm bơm thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang) vào hồ, đồng thời xây dựng đường dạo kết nối với trạm bơm. Việc kết nối các công trình này nhằm phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng thoát nước đã được đầu tư, từng bước hoàn thiện mạng lưới tiêu thoát nước khu vực. Các tuyến kênh dẫn và thoát nước được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép, kết hợp gia cố mái và tường chắn nhằm bảo đảm an toàn, ổn định công trình.

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh cho biết, không chỉ phục vụ chống ngập, hồ điều hòa còn được đầu tư theo hướng kết hợp phát triển cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng. Xung quanh hồ sẽ hình thành hệ thống đường đi bộ, các điểm dừng chân ngắm cảnh, ghế đá và cây xanh bóng mát. Đặc biệt, dự án xây dựng cầu đi bộ dạng vòm 3 nhịp kết nối hai bờ hồ, cùng hệ thống chiếu sáng, bãi đậu xe, nhà điều hành, khu vệ sinh công cộng và các công trình phụ trợ. Những hạng mục này góp phần tạo không gian vui chơi, thư giãn, cải thiện môi trường sống cho người dân.

Theo mục tiêu được phê duyệt, dự án còn nhằm hoàn thiện chức năng hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Hòn Nghê đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng vừa nâng cao khả năng điều tiết, tiêu thoát nước, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, góp phần xây dựng đô thị Nha Trang xanh, thông thoáng và phát triển bền vững.

Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2021 và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 1-2026. Việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi là cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, có thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế không nhỏ hơn 50 năm. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình triển khai dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Theo tổng mức đầu tư được phê duyệt, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 268,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 46% tổng vốn đầu tư. Đây là khoản kinh phí lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các thủ tục thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Hiến cho biết, đến nay, dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2026. Đây là điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch, trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công các hạng mục.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh chịu trách nhiệm về số liệu khảo sát, thiết kế, khối lượng và tổng mức đầu tư; Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra các bước triển khai tiếp theo; Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn và theo dõi giải ngân. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa cùng UBND phường Tây Nha Trang phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND phường Tây Nha Trang quản lý, khai thác.

Với mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027, việc chủ động tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vốn và tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tiến độ, hiệu quả đầu tư công trình.