Xây dựng hình mẫu thanh niên trong kỷ nguyên mới

Ở xã vùng cao Y Tý, rào cản ngôn ngữ khiến nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn khi làm thủ tục hành chính. Phát huy vai trò xung kích, các tổ, nhóm thanh niên địa phương đã hỗ trợ phiên dịch, hướng dẫn kê khai và hoàn thiện hồ sơ, giúp người dân thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn viên, thanh niên xã Y Tý hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Cao Giá Sơ, ở thôn Tả Gì Thàng chia sẻ: “Trước đây, nhiều khi đến xã làm giấy tờ, tôi không hiểu hết tiếng phổ thông nên cũng lúng túng. Bây giờ có các đoàn viên thanh niên giúp phiên dịch, hướng dẫn nên việc làm các thủ tục dễ dàng hơn nhiều. Chỗ nào chưa hiểu thì các cháu giải thích, rất nhiệt tình”.

Tinh thần sẻ chia còn được lan tỏa qua các công trình an sinh tại cơ sở. Tại phường Cam Đường, căn nhà tình nghĩa rộng hơn 70 m² của gia đình ông Lương Văn Đỉnh đã hoàn thành với sự chung tay của đoàn viên thanh niên từ vận động kinh phí đến đóng góp ngày công, hỗ trợ vật liệu xây dựng.

Đoàn viên phường Cam Đường hỗ trợ dọn dẹp nhà ở cho gia đình ông Lương Văn Đỉnh.

Chị Bùi Thúy Quỳnh - Bí thư Chi đoàn tổ dân phố số 21 cho biết: “Chúng em nghĩ mỗi người góp một chút công sức thì sẽ giúp được những gia đình còn khó khăn. Có bạn góp ngày công, có bạn hỗ trợ vật liệu, ai làm được việc gì thì cùng làm. Nhìn thấy gia đình ông Lương Văn Đỉnh có căn nhà mới khang trang hơn, chúng em đều thấy rất vui”.

Bên cạnh hoạt động tình nguyện, đoàn viên thanh niên trong tỉnh còn chủ động trong tiếp cận công nghệ thông tin, đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả công việc.

Tại phường Lào Cai, anh Trần Huy Hoàng - Bí thư Đoàn phường, đề xuất ý tưởng và viết những dòng mã lập trình đầu tiên xây dựng website: doanphuonglaocai.org, phục vụ quản lý hoạt động Đoàn và sinh hoạt hè của thanh thiếu nhi.

Anh Hoàng cho biết: "Trước đây, phiếu sinh hoạt hè giữa nhà trường và địa phương được bàn giao bằng giấy. Việc kiểm tra, tổng hợp mất nhiều thời gian; khâu đánh giá cuối kỳ có khi kéo dài 2 - 3 tuần. Hệ thống trực tuyến ra đời đã giúp tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin thuận tiện hơn. Đến nay, 100% chi đoàn trên địa bàn phường đã kết nối với hệ thống, thời gian xử lý các thủ tục liên quan giảm khoảng 80%".

Anh Trần Huy Hoàng - Bí thư Đoàn phường Lào Cai, trao đổi với các đoàn viên về ứng dụng công nghệ trong công tác Đoàn.

Nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, anh Hoàng chia sẻ: “Công nghệ phát triển rất nhanh, nhất là trí tuệ nhân tạo. Nếu không chủ động học hỏi, thanh niên sẽ khó theo kịp. Vì vậy, cán bộ Đoàn cần đi đầu trong tìm hiểu, ứng dụng công nghệ và chia sẻ kỹ năng với mọi người”.

Không chỉ trong công việc chuyên môn, sức trẻ còn được phát huy ở các công trình dân sinh.

Tại phường Sa Pa, Chiến dịch “100 ngày đêm nâng cấp, cải tạo và làm mới các tuyến đường ngõ xóm, tổ dân phố, khu dân cư”, triển khai từ cuối năm 2025, có đoàn viên ở 100% tổ dân phố tham gia. Các bạn trẻ cùng cán bộ, đảng viên và người dân dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công, chỉnh trang đường phố.

Đoàn viên thanh niên phường Sa Pa tham gia trồng cây xanh.

Kết thúc chiến dịch, phường Sa Pa hoàn thành 46 tuyến đường, tổng chiều dài gần 13,5 km, sớm hơn kế hoạch 40 ngày. Kết quả ấy có sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Anh Trần Hồng Hải, Bí thư Đoàn phường Sa Pa chia sẻ: “Các bạn đều rất nhiệt tình vì thấy công sức của mình góp phần làm cho đường sá sạch đẹp, người dân đi lại thuận tiện hơn. Những ngày cùng làm đường cũng giúp đoàn viên hiểu rõ hơn trách nhiệm với nơi mình sinh sống".

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn thực hiện gần 1.500 công trình, phần việc; vận động hỗ trợ xây dựng 40 công trình gồm nhà nhân ái, đường điện thắp sáng, sân chơi thiếu nhi, điểm trường, cầu dân sinh; hơn 450 hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức. Đoàn viên còn tham gia thu gom hơn 97 tấn rác, làm sạch trên 102 km đường giao thông nông thôn, cống rãnh, lòng suối và trồng mới 225.000 cây xanh.

Tuổi trẻ Lào Cai tham gia hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Trong chuyển đổi số, tuổi trẻ toàn tỉnh thành lập 99 đội hình “Bình dân học vụ số” với gần 20.000 thành viên, tổ chức 230 lớp hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ trên 25.500 lượt người dân tiếp cận các ứng dụng số. Ở lĩnh vực phát triển kinh tế, 16 mô hình thanh niên khởi nghiệp được xây dựng, cùng với 7 doanh nghiệp và 9 hợp tác xã thành lập.

Anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khẳng định: “Thanh niên thời đại mới không chỉ cần có ước mơ lớn, mà còn phải có năng lực biến ước mơ thành hiện thực thông qua tri thức, kỷ luật, hành động và sự bền bỉ”.

Theo anh Triệu Trí Lộc, để xây dựng hình mẫu thanh niên đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; tạo môi trường để thanh niên học tập, sáng tạo, làm chủ công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với tiềm năng, lợi thế địa phương; triển khai các phong trào tình nguyện theo hướng thiết thực, bền vững. Cùng với đó, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, quan tâm thanh niên vùng cao, vùng biên giới, tạo điều kiện để mỗi người trẻ phát huy năng lực, rèn luyện và cống hiến.

Tuổi trẻ Lào Cai phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Kỷ nguyên mới mở ra những cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với thế hệ trẻ. Bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, góp sức xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.