Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, an toàn

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính không chỉ dừng ở việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính như cắt giảm giấy phép mà còn phải bảo đảm tính ổn định, nhất quán của chính sách.