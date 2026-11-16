Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, an toàn
Trên những tuyến phố của Thủ đô, xe buýt đang dần trở thành phương tiện quen thuộc, đưa người dân đến nơi làm việc, học tập. Để mỗi chuyến xe vận hành an toàn, thuận tiện, không thể thiếu vai trò của đội ngũ công nhân lái xe, nhân viên phục vụ và thợ bảo dưỡng, sửa chữa. Chất lượng công việc ở từng vị trí đang góp phần duy trì hoạt động ổn định và xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, chuyên nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-hinh-anh-xe-buyt-thu-do-van-minh-an-toan-246261116160229011.htm