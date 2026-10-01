Xây dựng hình ảnh tự hào về người chiến sĩ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Đề án 05) chủ trì buổi lễ.

Theo đó, tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

Tổ công tác gồm: Trung tá Nguyễn Đình Anh; Trung tá Trần Trọng Nguyên; Thiếu tá Phan Đắc Cường; Đại úy Phạm Phước Lộc; Đại úy Bùi Trung Dũng; Đại úy Nguyễn Phương Mai; Đại úy Nguyễn Lan Anh.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nêu rõ: Năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 Tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, số lượng sĩ quan triển khai đông nhất từ trước đến nay. Đây là một bước tiến quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam; cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, việc triển khai lực lượng tham gia Phái bộ MINUSCA lần này sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng hình ảnh đầy tự hào về người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Để các sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Công an các đơn vị, địa phương cần xác định tham gia hoạt động là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lực lượng công an được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó.

Đồng thời, cũng là niềm vinh dự, tự hào của Công an các đơn vị, địa phương và các sĩ quan Công an nhân dân. Do vậy, công tác đào tạo, huấn luyện tiền triển khai thật khoa học, bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ khi chính thức triển khai phải thật sự vững vàng, được trang bị đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, các kỹ năng và sự hỗ trợ cần thiết, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của Liên hợp quốc…

Thay mặt Tổ công tác, Đại úy Nguyễn Lan Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Bộ Công an)

Đối với 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Cần xác định đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của người sĩ quan công an được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng Công an Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế. Giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thay mặt Tổ công tác số 10, Đại úy Nguyễn Lan Anh xin hứa phát huy tinh thần và tạo dấu ấn người chiến sĩ công an bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật trong môi trường làm việc đa quốc gia; nâng cao hơn nữa hình ảnh của con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của các đồng chí lãnh đạo giao cho.