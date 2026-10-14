Xây dựng hình ảnh Công an Lâm Đồng từ kỷ luật và gần dân

Công an Lâm Đồng xây dựng hình ảnh đẹp thông qua hoạt động chạy bộ "Bước chân Chiến sĩ"

Lấy kỷ luật làm nền tảng văn hóa

Sau hợp nhất, địa bàn tỉnh Lâm Đồng mở rộng, hội tụ nhiều vùng văn hóa, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Văn hóa Công an không chỉ thể hiện qua lễ tiết, tác phong, điều lệnh mà còn được nhận diện từ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật và cách ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân. Một lời giải thích cặn kẽ, thái độ đúng mực hay sự tận tình khi giải quyết công việc đều góp phần tạo dựng niềm tin và uy tín của lực lượng.

Văn hóa trong lực lượng công an không thể tách rời kỷ luật, kỷ cương. Đây là nền tảng để mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, giữ vững bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Công an Lâm Đồng tổ chức tọa đàm về công tác điều lệnh

Tại tọa đàm chuyên đề về công tác điều lệnh và các giải pháp tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với lực lượng công an các xã, phường, đặc khu khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào ngày 8/10, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực chất tình hình chấp hành điều lệnh; trao đổi kinh nghiệm quản lý cán bộ, chiến sĩ; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế được phát hiện qua công tác kiểm tra.

Các ý kiến thống nhất rằng chấp hành nghiêm điều lệnh là yêu cầu thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Việc thực hiện Chương trình hành động số 10 của Bộ Công an về tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh công an nhân dân phải gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và ý thức tự giác của từng cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành điều lệnh tại Công an xã Tuy Phong

Theo Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng, công tác điều lệnh giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó, nghi thức chào theo điều lệnh phải trở thành nền nếp, thể hiện tính chính quy, lễ tiết và tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân. Người đứng đầu phải gương mẫu trong lời nói, hành động, nói đi đôi với làm; lấy kết quả chấp hành điều lệnh làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng công tác và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Trong 3 tháng gần đây, Công an tỉnh đã đề xuất xử lý 10 trường hợp vi phạm điều lệnh. Thực tế này đòi hỏi từng đơn vị phải nghiêm túc nhìn nhận, tiếp tục nâng cao vai trò nêu gương của đội ngũ chỉ huy, tăng cường quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân qua từng việc làm nhỏ

Cùng với kiểm tra, chấn chỉnh, Công an tỉnh chú trọng xây dựng ý thức tự giác, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục điều lệnh. Nhiều cách làm được triển khai như: Cuộc thi tìm hiểu điều lệnh trực tuyến của Công an xã Lạc Dương; tọa đàm nâng cao nhận thức về điều lệnh của Công an xã Tuy Đức; mô hình “Chấp hành nghiêm điều lệnh” của Công an xã Bảo Lâm 5; chương trình thi “Rung chuông vàng” của Ban Công đoàn, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh.

Khi việc chấp hành kỷ luật trở thành thói quen, nền nếp tự giác trong công việc hằng ngày, kỷ luật không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà trở thành giá trị văn hóa của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là nội hàm quan trọng của “Kỷ luật nhất” trong phong trào “3 Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đang được Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai.

Gần dân bằng những việc làm cụ thể

Địa bàn rộng, dân cư đa dạng, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu vực còn khác biệt đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng không chỉ nắm chắc pháp luật, tinh thông nghiệp vụ mà còn phải gần dân, hiểu dân, tôn trọng và biết lắng nghe Nhân dân.

Công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân qua từng cử chỉ khi tiếp xúc với Nhân dân

Gần dân không đơn thuần là có mặt tại cơ sở, mà quan trọng hơn là thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; giải quyết công việc đúng quy định nhưng không máy móc; hướng dẫn bằng trách nhiệm, sự kiên nhẫn và thái độ văn minh. Khi người dân cảm nhận được sự tôn trọng, trách nhiệm và tận tụy, mối quan hệ giữa công an với Nhân dân sẽ được củng cố bằng niềm tin và sự đồng thuận.

Điều này thể hiện rõ ở lực lượng công an xã, phường, đặc khu - những cán bộ hằng ngày trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân và xử lý nhiều vấn đề phát sinh tại cơ sở. Từ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, giúp đỡ hộ nghèo đến đồng hành với cộng đồng trong các mô hình sinh kế, hình ảnh người chiến sĩ công an được tạo nên từ những việc làm gần gũi, thiết thực.

Trong không gian văn hóa mới của tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn phải tôn trọng sự đa dạng về dân tộc, phong tục, tập quán, tín ngưỡng; biết phát huy những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Sự gần gũi nhưng không xuề xòa, mềm mỏng nhưng không buông lỏng nguyên tắc, tôn trọng phong tục nhưng kiên quyết bảo đảm pháp luật chính là cách để văn hóa công an hòa vào đời sống Nhân dân.

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Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng và đối thoại với lực lượng công an cấp xã diễn ra mới đây, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sự hội tụ phong phú của các giá trị văn hóa từ cao nguyên, Tây Nguyên đến vùng biển đặt ra yêu cầu lực lượng công an phải có bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng lực lượng.

Theo Đại tá Trần Văn Mười, văn hóa công an trước hết phải được thể hiện qua bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện hiệu quả phong trào “3 Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; cụ thể hóa phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân” bằng những hành động thiết thực trong từng nhiệm vụ.

Đối với lực lượng công an cơ sở, tinh thần ấy phải được thể hiện qua thái độ văn minh, trách nhiệm khi tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính; chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện tư thế, tác phong, kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương pháp xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

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Xây dựng văn hóa công an nhân dân là quá trình lâu dài, bắt đầu từ những công việc cụ thể và được bồi đắp qua từng thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ tự soi lại mình trong từng lời nói, hành động; mỗi đơn vị xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm; mỗi cấp chỉ huy phát huy vai trò nêu gương để những giá trị tích cực trở thành nền nếp trong toàn lực lượng.

Khi “Kỷ luật nhất” trở thành nền nếp, “Trung thành nhất” trở thành bản lĩnh và “Gần dân nhất” trở thành phương châm hành động, hình ảnh người chiến sĩ Công an Lâm Đồng bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, tận tụy vì Nhân dân phục vụ sẽ tiếp tục được bồi đắp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phục vụ sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.