Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát và điều hành giao thông thông minh, thống nhất trên toàn quốc

Ngày 20/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Để đẩy nhanh việc triển khai Đề án, ngày 12/6/2026, Đảng ủy Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án số 456 và ngày 29/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc triển khai Đề án số 456 là bước cụ thể hóa quan trọng chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh con người, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đồng thời góp phần đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, chuyển từ mô hình chủ yếu xử lý vi phạm sang điều hành chủ động dựa trên dữ liệu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất nhận thức việc triển khai Đề án là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, dưới sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm, đầu mối, nhiệm vụ, nguồn lực và thời hạn hoàn thành, chuyển mạnh từ quản trị theo tiến độ sang quản trị theo kết quả. Bộ Công an giữ vai trò cơ quan chủ trì, đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Đề án trên phạm vi toàn quốc; lực lượng Công an địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, hệ thống Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông phải được xây dựng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đồng bộ về kiến trúc, tiêu chuẩn, dữ liệu và nền tảng dùng chung. Quá trình triển khai phải đặc biệt bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, lấy người dân làm trung tâm; việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải minh bạch, có khả năng truy vết và có sự kiểm soát của con người. Hiệu quả của Đề án phải được đo bằng kết quả thực chất trong kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý vi phạm và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ.

Theo lộ trình, sẽ hình thành hệ thống Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông hai cấp thống nhất trên phạm vi toàn quốc, gồm Trung tâm cấp quốc gia do Cục Cảnh sát giao thông vận hành và 34 Trung tâm cấp tỉnh đặt tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố. Cùng với đó, các nền tảng, phần mềm dùng chung, dữ liệu giao thông và hệ thống camera giám sát sẽ được xây dựng, chuẩn hóa, kết nối liên thông, bảo đảm đồng bộ về kiến trúc, dữ liệu, công nghệ và an ninh, an toàn hệ thống.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng cho biết, các dự án thuộc Đề án được áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, đấu thầu và huy động, bố trí nguồn lực. Việc tổ chức thực hiện được phân công cụ thể với 26 nhiệm vụ thuộc 8 nhóm, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án số 456 là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, không chỉ phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn là một cấu phần quan trọng của hạ tầng số quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc quản trị giao thông trên nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm chi phí xã hội và xây dựng hình ảnh Việt Nam văn minh, hiện đại.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Để Đề án nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thực chất, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa Đề án và kế hoạch của Chính phủ thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm và bắt tay triển khai ngay. Đồng thời, triển khai hiệu quả cơ chế đầu tư đặc biệt, khẩn cấp; ưu tiên bố trí nguồn lực, lựa chọn các dự án đủ điều kiện để triển khai ngay, bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng ngân sách đúng mục đích, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hành lang pháp lý; bảo đảm thống nhất kiến trúc dữ liệu, công nghệ và khả năng kết nối, liên thông của các hệ thống. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, số hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, hoàn thiện khung kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo triển khai tại địa phương, chủ động bố trí ngân sách, rà soát các hệ thống hiện có, bảo đảm triển khai đồng bộ với kiến trúc tổng thể của Đề án, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định Bộ Công an sẽ phát huy vai trò cơ quan thường trực, điều phối triển khai đồng bộ, thống nhất Đề án trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu đến năm 2028 cơ bản khai thác, sử dụng trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, tiến tới hình thành hệ thống giao thông thông minh, góp phần giảm ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông.