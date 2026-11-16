Xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, minh bạch

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trân trọng gửi tới các lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và thành công.

Quang cảnh hội thảo.

Phó Thủ tướng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, đặc biệt là hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã đạt được những thành tựu quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nền tảng pháp lý và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, hệ thống pháp luật vẫn còn những hạn chế, bất cập. Trong một số lĩnh vực, quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa theo kịp thực tiễn và mở đường cho những động lực phát triển mới; việc đánh giá tác động chính sách chưa thực chất, đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực; cấu trúc hệ thống pháp luật chưa thực sự hợp lý; số lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực cần tiếp tục tinh gọn. Đặc biệt, tổ chức thi hành pháp luật vẫn là khâu yếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu pháp luật phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho đổi mới sáng tạo và khơi thông nguồn lực phát triển.

Quán triệt tinh thần đó, Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải được đặt trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển đất nước, với tư duy đột phá, mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn dài hạn. Chiến lược phải có cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn, xác định đúng những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ và lựa chọn các giải pháp đột phá trong xây dựng và thi hành pháp luật, với lộ trình cụ thể, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực thực hiện và kết quả cần đạt.

Mục tiêu là xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận và khả thi, đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển; đồng thời, bám sát tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - Động lực kiến tạo phát triển đất nước”.

Theo Bộ Tư pháp, Hội thảo nhằm cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất tầm nhìn, định hướng và các giải pháp cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật (bao gồm cả pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, tổ chức bổ trợ tư pháp) có chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước; bảo đảm dân chủ, công bằng, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, bao quát đầy đủ các lĩnh vực đời sống xã hội, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, thúc đẩy kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, với tầm nhìn đến năm 2045; qua đó bảo đảm chuyển từ đúng về chủ trương, quy định pháp luật sang đúng và hiệu quả trong hành động, thực thi với các biện pháp đo lường được.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã nhận được hơn 60 bài viết tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học và từ các bộ, ngành. Kết quả Hội thảo góp phần quan trọng để hoàn thiện Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới” trình Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật trong tháng 12/2026.