Xây dựng hệ thống pháp luật ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đồng chủ trì Hội thảo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu pháp luật phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho đổi mới sáng tạo và khơi thông nguồn lực phát triển.

Quán triệt tinh thần đó, Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới" hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận và khả thi, đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống pháp luật Việt Nam; những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đột phá hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn mới nhằm bảo đảm Chiến lược sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống.

Quang cảnh Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá, sau 40 năm đổi mới, hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, chưa theo kịp thực tiễn; việc tổ chức thi hành pháp luật ở một số lĩnh vực, địa phương chưa nghiêm...

Các đại biểu cơ bản thống nhất với quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chiến lược. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, coi thể chế pháp luật là động lực phát triển và lợi thế cạnh tranh quốc gia; bảo đảm tính đồng bộ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo chất lượng hệ thống pháp luật.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo cũng xác định 3 khâu đột phá: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng chủ động dẫn dắt, kiến tạo phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; nâng cao năng lực tổ chức thi hành pháp luật, khắc phục tình trạng thực thi pháp luật là khâu yếu, điểm nghẽn; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia số và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất chuyển trọng tâm từ xây dựng pháp luật sang quản trị toàn bộ quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Theo đó, cần xác định rõ nguồn lực, trách nhiệm của các cơ quan, cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát ngay từ khâu xây dựng chính sách; đồng thời ứng dụng dữ liệu và chuyển đổi số trong theo dõi, đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật.

Đối với từng lĩnh vực, các đại biểu kiến nghị tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế kinh tế, quyền sở hữu, quyền tài sản và tự do kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, tư pháp và quyền con người; tạo hành lang pháp lý cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các báo cáo tham luận trong Kỷ yếu của Hội thảo và những ý kiến thảo luận, phát biểu tại Hội thảo hôm nay. Đây là nguồn tư liệu tham khảo, phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, xây dựng Đề án.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực xây dựng Đề án, khẩn trương tổng hợp kết quả Hội thảo, nhất là các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội thảo, phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan có liên quan để chắt lọc, đưa vào dự thảo Đề án, bảo đảm cấu trúc, nội dung Đề án mạch lạc, chặt chẽ, đầy đủ, logic, có tính hệ thống, tính khả thi và tầm nhìn chiến lược. Từ đó, khẩn trương hoàn thiện Đề án, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo đúng quy định; tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục để trình Đề án với cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời hạn.

Các ban, bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp hoàn thiện nội dung Đề án; theo đó, cần chủ động rà soát, phát hiện các vướng mắc, điểm nghẽn pháp lý thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tầm chiến lược, phục vụ xây dựng nội dung Đề án. Các chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ trong quá trình hoàn thiện nội dung Đề án để hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền.