Xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro ngay từ khi doanh nghiệp còn nhỏ

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là chỉ bắt đầu nghĩ đến rủi ro khi sự cố đã xảy ra. Họ xây dựng quy trình sau khi mất khách hàng lớn, siết chặt công nợ sau khi thiếu tiền mặt hoặc chuẩn hóa nhân sự sau khi một người quan trọng nghỉ việc. Cách tiếp cận này khiến doanh nghiệp luôn ở trong trạng thái bị động, liên tục xử lý hậu quả thay vì chủ động phòng ngừa. Từ góc nhìn huấn luyện doanh nghiệp, tôi cho rằng kiểm soát rủi ro không phải là việc tạo thêm thủ tục hay làm chậm tốc độ phát triển. Ngược lại, đó là cách giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững hơn và tránh những cú sốc không đáng có.

Rủi ro đầu tiên cần được kiểm soát là sự phụ thuộc vào cá nhân. Trong rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, người chủ vừa là người bán hàng, vừa là người điều hành, đồng thời cũng là người giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Mô hình này có thể hiệu quả ở giai đoạn đầu, nhưng sẽ nhanh chóng trở thành giới hạn khi doanh nghiệp mở rộng. Nếu toàn bộ thông tin khách hàng, kinh nghiệm vận hành và các mối quan hệ đối tác chỉ tập trung vào một vài cá nhân, tổ chức sẽ rất dễ rơi vào khủng hoảng khi những người đó không còn đồng hành. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, doanh nghiệp cần bắt đầu xây dựng quy trình, lưu trữ dữ liệu và phân quyền từng bước để giảm thiểu sự phụ thuộc.

Một doanh nghiệp thực sự bền vững là doanh nghiệp có khả năng nhận diện, dự báo và kiểm soát những rủi ro có thể xảy ra.

Bên cạnh yếu tố con người, kiểm soát tài chính cũng là nền tảng quan trọng của hệ thống quản trị rủi ro. Tôi từng gặp không ít doanh nghiệp có doanh thu tăng trưởng liên tục nhưng vẫn lâm vào tình trạng thiếu vốn lưu động. Nguyên nhân không nằm ở thị trường mà xuất phát từ việc thiếu cơ chế theo dõi dòng tiền, công nợ và chi phí vận hành. Nhiều SME chỉ nhìn vào doanh số mà chưa xây dựng các chỉ số cảnh báo sớm. Một khoản công nợ kéo dài, một tỷ lệ hàng tồn kho tăng bất thường hay một quyết định đầu tư thiếu tính toán đều có thể tạo ra áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp nhỏ. Hệ thống kiểm soát tài chính không cần quá phức tạp, nhưng phải đủ rõ ràng để lãnh đạo nhìn thấy những dấu hiệu rủi ro trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Một khía cạnh khác thường bị bỏ qua là kiểm soát chất lượng và trải nghiệm khách hàng. Khi doanh nghiệp còn nhỏ, chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp theo sát từng đơn hàng và từng phản hồi của khách. Nhưng khi quy mô tăng lên, nếu không có quy trình kiểm tra và tiêu chuẩn dịch vụ nhất quán, những sai sót nhỏ sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Điều đáng lo ngại là rủi ro về trải nghiệm khách hàng thường không bộc lộ ngay lập tức trên báo cáo tài chính. Khách hàng không hài lòng có thể không phàn nàn, nhưng họ sẽ âm thầm chuyển sang lựa chọn khác. Vì vậy, xây dựng hệ thống phản hồi, đo lường mức độ hài lòng và xử lý sự cố ngay từ đầu chính là một phần quan trọng của quản trị rủi ro.

Trong thời đại số, dữ liệu cũng trở thành một yếu tố cần được bảo vệ. Nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa chú trọng đến việc lưu trữ thông tin khách hàng, phân quyền truy cập hay sao lưu dữ liệu. Họ thường chỉ nhận ra tầm quan trọng của những việc này khi xảy ra sự cố mất dữ liệu hoặc tranh chấp nội bộ. Kiểm soát rủi ro trong bối cảnh hiện nay không chỉ dừng lại ở tài chính hay vận hành, mà còn bao gồm cả việc xây dựng những nguyên tắc rõ ràng để bảo vệ tài sản vô hình của doanh nghiệp.

Điều quan trọng nhất là người lãnh đạo cần thay đổi cách nhìn về kiểm soát rủi ro. Nhiều chủ doanh nghiệp e ngại rằng quy trình sẽ làm mất đi sự linh hoạt vốn có của SME. Thực tế, một hệ thống kiểm soát tốt không phải để hạn chế sự sáng tạo mà để tạo ra một “hàng rào an toàn” cho quá trình phát triển. Khi những rủi ro cơ bản được quản lý tốt, doanh nghiệp sẽ có nhiều không gian hơn để thử nghiệm những ý tưởng mới và nắm bắt cơ hội trên thị trường.

Trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động, năng lực cạnh tranh không chỉ đến từ khả năng bán hàng hay tốc độ tăng trưởng. Một doanh nghiệp thực sự bền vững là doanh nghiệp có khả năng nhận diện, dự báo và kiểm soát những rủi ro có thể xảy ra. Xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro ngay từ khi còn nhỏ không phải là sự chuẩn bị cho thất bại, mà là nền móng để doanh nghiệp tự tin bước vào những giai đoạn phát triển lớn hơn. Và cũng giống như việc xây nhà, nền móng càng được xây dựng sớm và chắc chắn bao nhiêu, công trình phía trên sẽ càng vững vàng bấy nhiêu.