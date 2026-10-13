Xây dựng hệ thống học liệu số quốc gia phục vụ giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”.

Theo Đề án, hệ thống học liệu số quốc gia là hạ tầng dùng chung, được Nhà nước quản lý thống nhất, thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm và ưu tiên kết nối với các nền tảng quốc gia hiện có.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học góp phần thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục phổ thông.

Mục tiêu là xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện để học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước tiếp cận nguồn học liệu số chất lượng cao, chuẩn hóa và miễn phí.

Đề án đặc biệt ưu tiên nguồn lực, hạ tầng, thiết bị và giải pháp truy cập cho học sinh, giáo viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và học sinh khuyết tật, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là xây dựng Cổng học liệu số quốc gia vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng tại 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Hệ thống gồm 5 thành phần chính: Cổng học liệu số; kho học liệu số quốc gia; nền tảng quản lý và khai thác học liệu; hệ thống dữ liệu và dịch vụ kết nối, chia sẻ; hạ tầng kỹ thuật bảo đảm vận hành.

Đề án đặt mục tiêu hoàn thành bộ học liệu lõi quốc gia cho các môn học, cấp học theo Chương trình giáo dục phổ thông, ưu tiên học liệu tương tác đa phương tiện, mô phỏng thực tế và thí nghiệm ảo.

Cổng học liệu số được định hướng phát triển trên nền tảng web và ứng dụng di động, hỗ trợ truy cập trong điều kiện băng thông thấp, ưu tiên khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, hệ thống sẽ kết nối với ứng dụng định danh quốc gia VNeID và các phương thức xác thực phù hợp. Học sinh không bị hạn chế quyền tiếp cận học liệu do chưa có tài khoản định danh điện tử. Đối với học liệu công khai, miễn phí, người dùng không bắt buộc đăng nhập.

Để triển khai, Đề án xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng công nghệ, xây dựng học liệu lõi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

AI được ứng dụng hỗ trợ quản lý, phân loại, tìm kiếm, đề xuất và khai thác học liệu số. Việc ứng dụng phải bảo đảm sự giám sát, kiểm soát và trách nhiệm của con người, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về minh bạch, quản lý rủi ro theo quy định.

Đề án cũng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt đối với học sinh chưa thành niên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng mô hình quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hệ thống theo thẩm quyền.

Đề án đặt ra nhiệm vụ đặt hàng biên soạn, số hóa học liệu lõi quốc gia bằng ngân sách nhà nước; đồng thời huy động nguồn học liệu xã hội hóa từ các nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ giáo dục và cộng đồng giáo viên.

Đề án cũng đặt mục tiêu bồi dưỡng năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh theo lộ trình, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng và đóng góp học liệu.

Đặc biệt, việc triển khai phải bảo đảm không thu phí đối với học liệu lõi quốc gia, không gắn quyền tiếp cận học liệu lõi với việc mua sản phẩm, dịch vụ khác; không tạo độc quyền nền tảng và không gây bất bình đẳng trong tiếp cận.