Xây dựng hệ thống điện đồng bộ với quy hoạch Thủ đô

Vì vậy, thành phố cần chủ động xây dựng hạ tầng điện đi trước một bước, đồng bộ với quy hoạch đô thị và chiến lược tăng trưởng của Thủ đô.

Theo báo cáo của Sở Công thương Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030, thành phố có 68 công trình điện cần triển khai, gồm: 6 dự án nguồn, 4 trạm 500 kV, 7 đường dây 500 kV, 17 trạm 220 kV và 34 đường dây 220 kV. Đến thời điểm này, 8 công trình đã hoàn thành, 9 công trình đã khởi công, 40 công trình đang thực hiện đầu tư, 6 công trình đang nghiên cứu và 5 công trình chưa triển khai. Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn thành toàn bộ 68 công trình điện trong kế hoạch giai đoạn 2026-2030 thì vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điện của thành phố, do các dự án đầu tư mới, các khu vực phát triển mới và những phụ tải lớn đang liên tục xuất hiện.

Nhu cầu phụ tải điện của Hà Nội được dự báo ở mức khoảng 43.053 MW vào năm 2045 và 49.422 MW vào năm 2065; tổng công suất trạm biến áp được tính toán tương ứng khoảng 51.664 MVA và 59.306 MVA. Trong khi đó, Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045 đặt ra yêu cầu hình thành 67 trạm 220 kV với tổng công suất 52.650 MVA, cùng 11 trạm 500 kV với tổng công suất 58.500 MVA.

Thực tế triển khai các dự án điện trên địa bàn Hà Nội cho thấy, nhiều dự án bị vướng về vị trí trạm, hướng tuyến, đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và sự phối hợp giữa các địa phương. Như một số dự án đường dây 500kV, 220kV phải điều chỉnh hướng tuyến do yêu cầu phát triển địa phương. Một số tuyến vượt sông Hồng phải nghiên cứu chuyển từ phương án đường dây trên không sang cáp ngầm để phù hợp với quy hoạch khu vực. Khi phương án kỹ thuật thay đổi, hồ sơ đầu tư, quy hoạch chi tiết và thỏa thuận tuyến cũng phải thực hiện lại.

Bảo đảm điện không chỉ là đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, mà còn gắn với an ninh, trật tự xã hội và vị thế của Thủ đô. Vì vậy, thành phố cần chủ động hơn trong chiến lược năng lượng, từ bảo đảm đủ điện, điện ổn định đến phát triển nguồn điện sạch, nhất là tại các khu đô thị và khu vực phát triển mới. Điện phải được tính toán ngay từ khi quy hoạch không gian phát triển, được đầu tư đồng bộ với giao thông và các hạ tầng kỹ thuật, đồng thời bảo đảm ngày càng ổn định, sạch và có khả năng dự phòng. Bên cạnh đó, các cơ quan của Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật quy hoạch điện, xác định trước nhu cầu phụ tải tại các khu vực phát triển mới, các dự án trọng điểm và những địa bàn có yêu cầu cao về hạ tầng.