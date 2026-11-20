Quang cảnh Hội thảo.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Quang (Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung - Tây Nguyên), Đảng ta luôn chủ động, kịp thời, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vai trò của công tác thông tin đối ngoại, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới. Trong đó, chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi mặt trận, trong đó có mặt trận thông tin đối ngoại. Trong thực hiện nhiệm vụ này, đóng vai trò xung kích chính là các cơ quan báo chí lớn như Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam… Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trong môi trường thông tin quốc tế. Vì vậy, công tác thông tin đối ngoại của Đảng cần đổi mới toàn diện về tư duy, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện và năng lực của đội ngũ cán bộ.

PGS.TS Trần Thọ Quang (Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung – Tây Nguyên) trình bày tham luận tại Hội thảo.

Ông Trần Thọ Quang cho rằng, thông tin đối ngoại không đơn thuần là quá trình truyền tải thông điệp một chiều, mà phải trở thành hoạt động tương tác, đối thoại, kết nối và tạo dựng sự đồng thuận. Hiệu quả của thông tin đối ngoại không chỉ tính bằng số lượng, mà phải tiếp cận đúng đối tượng, tạo sức lan tỏa, nâng cao mức độ tin cậy và tác động tích cực đến nhận thức của công chúng quốc tế…

Theo ông Nguyễn Văn Thuật (Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), môi trường số đã tạo ra cơ hội tiếp cận trực tiếp công chúng quốc tế, cá thể hóa theo từng nhóm đối tượng; do đó chúng ta cần tập trung xây dựng hệ sinh thái thông tin đối ngoại số. Cụ thể, hệ sinh thái gồm các chủ thể, cơ chế phối hợp, nguồn lực thông tin, dữ liệu, công nghệ, nền tảng và công chúng. Hệ sinh thái cần được kết nối, tương tác trong môi trường số nhằm thực hiện thông tin đối ngoại một cách thống nhất, linh hoạt và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Thuật cho rằng, thời gian tới, quan trọng nhất là hoàn thiện về cơ chế quản trị, chính sách; đồng thời tiếp tục phát triển tài nguyên dữ liệu và hạ tầng số dùng chung…

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, việc đổi mới tư duy, phương thức triển khai và đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, chủ động định hướng dư luận và lan tỏa hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Hội thảo đã đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan Trung ương và địa phương; làm rõ kết quả, hạn chế, phân tích nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong thu thập, dự báo tình hình và dư luận quốc tế; xây dựng, sản xuất và lan tỏa thông tin đối ngoại trên các nền tảng số.

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình và dư luận quốc tế; xây dựng thông điệp, sản xuất nội dung thông tin đối ngoại đa phương tiện, đa ngôn ngữ; nâng cao hiệu quả truyền thông trên các nền tảng quốc tế và năng lực phát hiện, xử lý, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam. Thời gian tới, các chuyên gia, nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình kiến trúc chuyển đổi số phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng; các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan; đồng thời kiến nghị về cơ chế, chính sách, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và lộ trình triển khai…