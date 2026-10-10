Xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, nhân văn ở cơ sở

Thời gian gần đây, chị Lê Thị Thu Hương ở tổ dân phố 25, phường Cam Đường thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh để truy cập xem tin tức. Từng có thời điểm, chị Hương lúng túng trong “ma trận” thông tin trên mạng xã hội, khó phân biệt tin thật, tin giả. Khi được tuyên truyền, chị Hương chủ yếu theo dõi các báo chính thống, trang thông tin do tổ dân phố, phường quản lý.

Cùng với báo điện tử, các trang, nhóm mạng xã hội do địa phương quản lý, đọc được thông tin triển khai những chính sách an sinh xã hội giúp tôi thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tấm gương người tốt, việc tốt giúp tôi thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thông tin chính thống, tích cực giúp tôi yên tâm hơn. Chị Lê Thị Thu Hương, tổ dân phố 25, phường Cam Đường

Tổ dân phố 25 hiện có trên 390 hộ, gần 4.000 nhân khẩu, với địa bàn rộng và đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 25 cho biết: "Để làm tốt công tác tư tưởng cho người dân trên địa bàn, xây dựng môi trường thông tin chính thống, chúng tôi triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đảm bảo thông tin trên không gian thực và không gian số nhanh chóng, chính xác".

Thực hiện Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, thời gian qua, phường Cam Đường tiến hành rà soát, kết nối các kênh thông tin trên không gian thực và không gian số, hướng tới hình thành hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Cán bộ phường Cam Đường kịp thời cập nhật thông tin trên trang fanpage của địa phương để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi.

Đối với không gian thực, phường tiếp tục duy trì thông tin qua các hội nghị, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; qua hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, hệ thống truyền thanh, bảng tin và thiết chế văn hóa ở khu dân cư. Thông tin được chuyển tải theo hướng ngắn gọn, rõ nội dung, gắn với nhiệm vụ của địa phương và những vấn đề Nhân dân quan tâm. Cùng với đó, phường chú trọng hoạt động đối thoại, nắm dư luận xã hội, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác Mặt trận và lực lượng nòng cốt trong đưa thông tin chính thống đến người dân.

Từ tháng 7/2026, phường Cam Đường phát hành định kỳ Bản tin điện tử nội bộ.

Trên không gian số, phường duy trì hiệu quả Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của phường và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nổi bật là trang Fanpage của UBND phường Cam Đường với trên 20.000 lượt người theo dõi và là kênh thông tin được đông đảo người dân tin tưởng, thường xuyên tương tác.

Từ tháng 7/2026, phường phát hành định kỳ Bản tin điện tử nội bộ “Xây dựng Đảng và chính quyền phường Cam Đường” được chuyển qua đường dẫn điện tử, mã QR, các nhóm thông tin và tích hợp phục vụ khai thác trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Tại xã Bảo Thắng, việc xây dựng môi trường thông tin được địa phương đặc biệt quan tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những tấm gương điển hình.

Với các kênh truyền thống, xã duy trì hội nghị tuyên vận hằng tháng, chào cờ và sinh hoạt tư tưởng hằng tháng; khai thác hiệu quả hệ thống loa truyền thanh, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

Trên không gian số, các trang, nhóm do xã và các tổ chức hội, đoàn thể quản lý đang ngày càng phát huy hiệu quả. Trong 9 tháng năm 2026, các kênh này đã đăng tải, chia sẻ hơn 1.200 lượt thông tin chính thống. Fanpage “Bảo Thắng vươn mình” của xã quản lý với khoảng 16.000 lượt người theo dõi đang trở thành địa chỉ quen thuộc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cập nhật thông tin.

Đáng chú ý, xã bước đầu triển khai phong trào “Những tấm gương bình dị mà cao quý” nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Xã Bảo Thắng quan tâm, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên trên không gian thực.

Những cách làm ở cơ sở phản ánh một hệ sinh thái thông tin được kết hợp giữa không gian thực và không gian số đang hình thành và phát huy hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 25. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để các địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.