'Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững'

Rất đông đại biểu, doanh nghiệp tham quan khu triển lãm VDF-2026. Ảnh đại diện và ảnh trong bài: Bộ Tài chính cung cấp

Việc tổ chức VDF-2026 nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp tài chính và doanh nghiệp công nghệ trao đổi về xu hướng phát triển mới, mô hình quản trị tiên tiến, kinh nghiệm quốc tế và giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ CĐS ngành Tài chính.

Toàn cảnh phiên toàn thể.

Phiên toàn thể tập trung vào Kế hoạch CĐS giai đoạn 2026-2030; nền tảng cho AI đáng tin cậy, Agentic AI và tương lai của hệ sinh thái tài chính số thông minh; xây dựng dữ liệu (DL) sẵn sàng cho AI, từ quản trị đến khai thác giá trị. Trong khuôn khổ phiên toàn thể cũng diễn ra tọa đàm giữa đại diện Bộ Tài chính, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ về các định hướng, giải pháp thúc đẩy CĐS ngành Tài chính trong giai đoạn mới.

Ngoài phiên toàn thể, 2 chuyên đề với những nội dung quan trọng cũng được tổ chức song song. Trong đó, chuyên đề “Kiến tạo tài chính công thông minh thông qua DL và AI” tập trung vào kết nối DL liên ngành giữa Thuế – Kho bạc – Hải quan và các đơn vị liên quan; ứng dụng AI trong phân tích thuế; giám sát giao dịch thời gian thực; bảo hiểm xã hội số; nền tảng đám mây an toàn và các giải pháp ngăn ngừa mất DL (DLP). Chuyên đề “Phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính trong kỷ nguyên AI” tập trung vào CĐS từ chiến lược đến hành động, an toàn DL, triển khai AI quy mô lớn, quản trị DL, bảo vệ DL khách hàng và mô hình vận hành mới cho ngành dịch vụ tài chính.

Cùng với phần nội dung, thảo luận, khu triển lãm VDF-2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ mới về tài chính số, DL, AI, an toàn thông tin, điện toán đám mây và tự động hóa nghiệp vụ tài chính công, tạo cơ hội để doanh nghiệp trình diễn công nghệ, kết nối với các cơ quan, tổ chức và tìm kiếm cơ hội ứng dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành tài chính công.

Các đại biểu, doanh nghiệp tham quan khu triển lãm.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Hà – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và CĐS (Bộ Tài chính) cho hay, CĐS ngành Tài chính đang bước sang giai đoạn đòi hỏi phải tiến thêm một bước với việc lấy DL là nguồn lực, lấy kết nối và chia sẻ làm phương thức, lấy trí tuệ nhân tạo (AI ) và công nghệ số làm công cụ, lấy hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Ông Nguyễn Việt Hà – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và CĐS (Bộ Tài chính) phát biểu.

Trong giai đoạn tới, theo ông ngành Tài chính cần tập trung vào 4 chuyển đổi: Một là, chuyển từ số hóa sang quản trị dựa trên DL: Ngành Tài chính đang quản lý một không gian DL rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, DL phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và được khai thác. DL phải thực sự trở thành tài sản và nguồn lực phục vụ cho phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định. Hai là, chuyển từ ứng dụng AI đơn lẻ sang xây dựng năng lực AI của bản thân ngành: AI phải giải quyết được những bài toán thực tế, tạo ra hiệu quả có thể đo lường được và được triển khai trên cơ sở nền DL tin cậy, có khả năng kiểm soát, giải trình và bảo đảm an toàn.

Ba là, chuyển từ các hệ thống riêng lẻ sang hệ sinh thái kết nối và liên thông: Cần thúc đẩy mạnh hơn nữa việc liên kết, kết nối DL, các quy trình, nền tảng giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các Bộ, ngành, địa phương và từng bước với hệ sinh thái dịch vụ tài chính. Bốn là, chuyển từ an toàn về sau sang an toàn ngay từ thiết kế: Kết nối càng rộng, DL càng được khai thác nhiều và AI được ứng dụng càng sâu thì yêu cầu về an toàn, an ninh mạng càng phải đạt ở mức cao hơn.

Chiến lược CĐS của Bộ Tài chính đến năm 2030 đề ra mục tiêu, 100% cơ sở DL chuyên ngành của Bộ Tài chính được tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và tích hợp vào Cơ sở DL quốc gia về tài chính; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện và có phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần nhất được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh, xác thực thông suốt qua VneID. Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu 100% các cơ sở DL đạt cấp độ 4 và 90% đạt cấp độ 5 về mức độ trưởng thành trong quản trị DL. Đây là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự nỗ lực và sự phối hợp của các đơn vị, cục, vụ trực thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan.

Nhiều thành tựu về CĐS ngành Tài chính được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại tá Hà Nam Trung - Phó Giám đốc Trung tâm DL quốc gia (Bộ Công an) nhận định, hầu hết hoạt động của nền kinh tế hiện tại đều ngày càng phụ thuộc vào chất lượng, khả năng kết nối và năng lực khai thác DL. Vì vậy, xây dựng hệ sinh thái tài chính số trong giai đoạn hiện nay không thể chỉ là số hóa các chương trình, nhiệm vụ truyền thống, mà phải hướng tới một hệ sinh thái dựa trên DL, vận hành bằng DL và ra quyết định dựa trên DL. Theo đánh giá của ông, cơ sở DL quốc gia về tài chính là một trong những cơ sở DL quốc gia đầu tiên và duy nhất đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng bộ theo thời gian thực lên Trung tâm DL quốc gia. Điều này thể hiện tinh thần tiên phong, đi đầu, hiện đại và chủ động của ngành tài chính trong công cuộc CĐS, phục vụ Chính phủ số./.