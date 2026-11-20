Doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế (Ảnh chinhphu.vn)

Nguồn lực ngân hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu

Khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, yêu cầu về nguồn lực tài chính không chỉ gắn với quá trình sản xuất, kinh doanh mà còn liên quan đến thanh toán, giao dịch xuyên biên giới và quản lý rủi ro. Đây là những nội dung được đề cập tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 trong bối cảnh Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 mới đây.

Từ thực tiễn một địa phương có hoạt động sản xuất, xuất khẩu phát triển mạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thế Thi cho biết, cùng với hạ tầng xuất khẩu và logistics, hệ thống ngân hàng, tài chính và dịch vụ thanh toán quốc tế trên địa bàn đã góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh và hội nhập.

Đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn Bắc Ninh đạt 458.657 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay ước đạt 419.001 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 37,8 tỷ USD.

Những con số này cho thấy quy mô hoạt động ngân hàng gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và giao thương quốc tế tại địa phương. Bên cạnh nguồn vốn tín dụng, dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu cũng là một phần trong hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Thế Thi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 đã chủ động phổ biến các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối, đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hoạt động này được địa phương xác định là một bộ phận quan trọng trong hệ sinh thái hỗ trợ thương mại.

Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh không còn giới hạn ở thị trường trong nước, nhu cầu tài chính của doanh nghiệp cũng đặt ra những yêu cầu đa dạng hơn. Ngoài vốn phục vụ sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, việc tiếp cận thị trường quốc tế còn gắn với các hoạt động thanh toán, quản lý ngoại hối và chuẩn bị nguồn lực để mở rộng hiện diện kinh doanh ở nước ngoài.

Từ tiếp cận vốn đến thanh toán và phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Khả năng tiếp cận nguồn vốn là một trong những khó khăn lớn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Đề cập vấn đề này, ông Marcos Forester, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam, giảng viên Đại học RMIT cho rằng, bên cạnh hạn chế về công nghệ, nhân lực am hiểu pháp lý và thông tin thị trường, doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn để phát triển hoạt động ở nước ngoài.

Những yêu cầu này cho thấy việc chuẩn bị nguồn lực tài chính cần được xem xét cùng với năng lực quản trị, chiến lược thị trường và phương thức mở rộng hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tiếp cận vốn là một trong những điều kiện cần được quan tâm trong quá trình quốc tế hóa.

Tại Bắc Ninh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính đã được đưa vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Theo ông Nguyễn Thế Thi, tỉnh xác định tiếp tục tăng cường phối hợp với hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Đây là những nội dung có liên hệ trực tiếp với hoạt động xuất nhập khẩu và quá trình mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Trong đó, tiếp cận vốn và tài trợ thương mại đáp ứng nhu cầu nguồn lực của doanh nghiệp, còn thanh toán quốc tế và các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá gắn với những giao dịch phát sinh trong quá trình tham gia thị trường quốc tế.

Định hướng của Bắc Ninh không tách riêng hoạt động hỗ trợ tài chính khỏi các giải pháp phát triển doanh nghiệp. Cùng với việc tăng cường phối hợp với hệ thống ngân hàng, địa phương xác định tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp thông tin thị trường và kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế.

Trong đó, khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính được đặt bên cạnh yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, công nghệ và quản trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mở rộng mạng lưới đồng hành cùng doanh nghiệp

Ở phạm vi quốc gia, vai trò của ngân hàng và các tổ chức tài chính cũng được xác định trong chương trình Go Global. Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú cho biết, chương trình hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp với sự tham gia của các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, đối tác quốc tế, trường đại học và viện nghiên cứu.

Trong hệ sinh thái này, các ngân hàng, công ty chứng khoán và tổ chức tài chính được nhấn mạnh về vai trò hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp. Việc kết nối các tổ chức cung cấp nguồn lực với những đơn vị hỗ trợ thị trường, công nghệ và tư vấn được đặt trong định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển hoạt động quốc tế.

Tại lễ công bố chương trình Go Global, Agribank, BIDV, Vietcombank và LPBank được giới thiệu trong nhóm ngân hàng, tổ chức tài chính tham gia Mạng lưới đối tác đồng hành. Sự tham gia của các ngân hàng được đặt bên cạnh các nhóm đối tác về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, công nghệ, thương mại điện tử và hiệp hội ngành hàng.

Thay vì chỉ tập trung vào những hoạt động xúc tiến thương mại riêng lẻ, chương trình Go Global xác định lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn, từ nâng cao nhận thức, chuẩn hóa sản phẩm và thương hiệu đến lựa chọn thị trường, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để triển khai định hướng này, Bộ Công Thương đặt nhiệm vụ xây dựng nền tảng Go Global Platform và Bộ chỉ số sẵn sàng Go Global Index. Trong đó, nền tảng Go Global được định hướng kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực hỗ trợ, còn bộ chỉ số phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động quốc tế.

Từ thực tiễn địa phương đến định hướng triển khai trên phạm vi cả nước, hỗ trợ tài chính được xác định là một phần trong hệ sinh thái đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo Cục trưởng Vũ Bá Phú, chương trình Go Global hướng tới sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các đối tác, trong đó các tổ chức tài chính tham gia cung cấp nguồn lực phục vụ quá trình phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế.

Cùng với việc tiếp tục phổ biến chính sách tín dụng, ngoại hối và tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, định hướng tăng cường phối hợp giữa ngành Ngân hàng với các cơ quan quản lý, địa phương và tổ chức hỗ trợ được Bắc Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.