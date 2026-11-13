Xây dựng hệ sinh thái sáng tạo âm nhạc bền vững ở Đà Lạt

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý đánh giá kết quả giai đoạn 2023-2026 sau khi Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu cũng phân tích phát triển hệ sinh thái âm nhạc để người dân vừa sáng tạo vừa thụ hưởng. Từ kinh nghiệm tổ chức các chương trình, lễ hội âm nhạc, đề xuất sản phẩm đặc trưng, hoạt động định kỳ, giải pháp huy động nguồn lực xã hội và kết nối hiệu quả với du lịch.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho rằng, để một Thành phố sáng tạo Âm nhạc phát triển, bên cạnh việc tổ chức thành công các lễ hội và sự kiện văn hóa, cần xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo vững mạnh và bao trùm. Trong hệ sinh thái đó, các nghệ sĩ, cơ sở giáo dục, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương có thể hợp tác và cùng phát triển.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, trao đổi tại hội thảo

Cũng theo đại diện UNESCO tại Việt Nam, bên cạnh số lượng hoạt động được tổ chức, thành công còn cần được thể hiện qua những cải thiện về sinh kế của người làm sáng tạo, sự tham gia rộng rãi hơn vào đời sống văn hóa, mức độ hòa nhập xã hội cao hơn và những đóng góp lâu dài cho phát triển bền vững.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng, cho biết, danh hiệu UNESCO không phải là đích đến cuối cùng. Danh hiệu đó phải là động lực và nền tảng cho một quá trình phát triển lâu dài, thực chất và bền vững.

Giá trị của danh hiệu không chỉ nằm ở sự ghi nhận của quốc tế hay hiệu quả quảng bá hình ảnh địa phương, quan trọng hơn phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống văn hóa, sự phát triển của cộng đồng sáng tạo.

Các hoạt động liên quan hội thảo diễn ra trong một ngày.

Ngày 31-10-2023, Đà Lạt gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc, trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam được ghi danh ở lĩnh vực này. Đây vừa là sự ghi nhận bản sắc và tiềm năng văn hóa của Đà Lạt, vừa là trách nhiệm thực hiện những cam kết về sáng tạo, bảo tồn di sản, phát triển cộng đồng và hợp tác quốc tế. Trong 3 năm qua, tại Đà Lạt diễn ra nhiều sự kiện âm nhạc phong phú, trong đó có các chương trình trong dịp kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Lễ hội Âm nhạc cổ điển Việt Nam, Đà Lạt Music Festival, Dalat Best Dance Crew. Các hoạt động biểu diễn cộng đồng, giao lưu nghệ thuật và phát huy di sản cồng chiêng Tây Nguyên cũng được tổ chức. Những hoạt động đó góp phần mở rộng không gian sáng tạo, đưa âm nhạc đến gần hơn với người dân và du khách.